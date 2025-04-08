ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Сильные заговоры на деньги: когда их лучше читать

8 апреля 2025ГаданияМарианна Басс

Деньги – важная часть жизни, и во все времена люди искали способы привлечь финансовое благополучие.

Сильные заговоры на деньги: когда их лучше читать
Фото: glavagronom.ru

В славянской магической традиции существовали специальные заговоры, которые помогали улучшить материальное положение, открыть денежные потоки и защитить богатство от потерь. Однако для их эффективности важно выбрать правильное время – лучше всего читать заговоры в определенные лунные дни.

Когда лучше читать заговоры на деньги

Считается, что денежные заговоры наиболее действенны в растущую Луну, особенно в 3-й, 5-й, 10-й и 11-й лунные дни. Эти периоды символизируют увеличение, рост и привлечение благополучия. Также хорошо проводить ритуалы в дни полнолуния, когда энергия Луны максимально сильна.

Заговор на монету

Этот старинный славянский ритуал помогает притянуть деньги и улучшить финансовое положение.

Как провести ритуал:

1. Возьмите любую монету и трижды подуйте на нее, представляя, как денежная энергия наполняет вашу жизнь.

2. Затем скажите заговор:

«Как солнце в небе сияет, так и деньги ко мне стекают.

Как река не пересыхает, так и достаток мой прибывает.

Ключ, замок, язык».

3. Положите монету в кошелек и никогда не тратьте – она будет служить вашим денежным магнитом.

Заговор на привлечение удачи и богатства

Этот заговор читали в древности, чтобы открыть финансовые потоки и усилить денежную удачу.

Как провести ритуал:

1. Возьмите стакан воды и поставьте его на подоконник под свет растущей Луны.

2. Трижды прошепчите:

«Вода чиста, да светла, как Луна полна, так и мой кошель полнится.

Как Луна растет, так и богатство мое прибывает».

3. Утром выпейте воду, представляя, как финансовая удача входит в вашу жизнь.

Заговор на торговлю и бизнес

Этот заговор особенно полезен для тех, кто занимается бизнесом или работает в сфере торговли.

Как провести ритуал:

1. Возьмите 7 лавровых листьев и положите их в свой кошелек.

2. Произнесите слова:

«Лавр златом сияет, удачу в торговле мне обещает.

Покупатели идут, деньги рекой текут.

Быть такому слову крепко, как камень!».

3. Храните лавровые листья в кошельке до следующего полнолуния, затем замените их новыми.

Рамблер: последние новостиЗначение часов 19:19 на часах – Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 5 апреля 2025 года для каждого знакаГороскоп на 5 апреля 2025 года
Гадания
Ученые NASA и университета Тохо назвали точную дату конца света
Оценили 1
Ученые NASA и университета Тохо назвали точную дату конца света
Гадания
Экстрасенс Миронова рассказала, способствует ли лысина успеху мужчин
Экстрасенс Миронова рассказала, способствует ли лысина успеху мужчин
Политика конфиденциальностиУсловия использования