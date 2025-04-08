Сильные заговоры на деньги: когда их лучше читать

В славянской магической традиции существовали специальные заговоры, которые помогали улучшить материальное положение, открыть денежные потоки и защитить богатство от потерь. Однако для их эффективности важно выбрать правильное время – лучше всего читать заговоры в определенные лунные дни.
Когда лучше читать заговоры на деньги
Считается, что денежные заговоры наиболее действенны в растущую Луну, особенно в 3-й, 5-й, 10-й и 11-й лунные дни. Эти периоды символизируют увеличение, рост и привлечение благополучия. Также хорошо проводить ритуалы в дни полнолуния, когда энергия Луны максимально сильна.
Заговор на монету
Этот старинный славянский ритуал помогает притянуть деньги и улучшить финансовое положение.
Как провести ритуал:
1. Возьмите любую монету и трижды подуйте на нее, представляя, как денежная энергия наполняет вашу жизнь.
2. Затем скажите заговор:
«Как солнце в небе сияет, так и деньги ко мне стекают.
Как река не пересыхает, так и достаток мой прибывает.
Ключ, замок, язык».
3. Положите монету в кошелек и никогда не тратьте – она будет служить вашим денежным магнитом.
Заговор на привлечение удачи и богатства
Этот заговор читали в древности, чтобы открыть финансовые потоки и усилить денежную удачу.
Как провести ритуал:
1. Возьмите стакан воды и поставьте его на подоконник под свет растущей Луны.
2. Трижды прошепчите:
«Вода чиста, да светла, как Луна полна, так и мой кошель полнится.
Как Луна растет, так и богатство мое прибывает».
3. Утром выпейте воду, представляя, как финансовая удача входит в вашу жизнь.
Заговор на торговлю и бизнес
Этот заговор особенно полезен для тех, кто занимается бизнесом или работает в сфере торговли.
Как провести ритуал:
1. Возьмите 7 лавровых листьев и положите их в свой кошелек.
2. Произнесите слова:
«Лавр златом сияет, удачу в торговле мне обещает.
Покупатели идут, деньги рекой текут.
Быть такому слову крепко, как камень!».
3. Храните лавровые листья в кошельке до следующего полнолуния, затем замените их новыми.