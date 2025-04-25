Какие украшения могут украсть удачу

Украшения издавна служили не только для красоты, но и как мощные энергетические инструменты.

Они могут усиливать внутреннюю силу, притягивать любовь, богатство, здоровье — или, напротив, блокировать удачу, создавать преграды и даже вызывать болезни. Все зависит от того, как и кем было создано или получено украшение, какие материалы использовались и с какой энергетикой оно связано. Ниже — список украшений, которые могут незаметно красть вашу удачу.

Чужие и наследственные украшения

Украшения, передающиеся по наследству, часто несут карму предыдущих владельцев. Если кольцо или серьги принадлежали человеку, чья жизнь была трагичной или полной страданий, их энергия может перейти к новому владельцу.

Камни и металлы впитывают эмоции и события. Наследственное украшение может тянуть за собой родовые сценарии — бедность, одиночество, болезни. Особенно это касается украшений, связанных с разводами, смертями или тяжелыми болезнями.

Прежде чем носить такие вещи, нужно провести очищение — в святой воде, солью или с помощью молитвы.

Украшения с трещинами и повреждениями

Многие продолжают носить любимые кольца или подвески, даже если на них появились сколы, трещины или потемнения. Это ошибка.

Они уже нарушили свою энергетическую целостность и больше не защищают, а наоборот — притягивают дисбаланс. Треснутый камень, потемневшее серебро, лопнувшая цепочка — все это признаки, что украшение «отдало» свою энергию и больше не может выполнять защитную функцию.

Символы, в которых вы не уверены

Сейчас в моде украшения с восточными, скандинавскими и мистическими символами. Однако многие из них — не просто декоративные. Это древние магические знаки, каждый из которых работает как ключ к определенной энергии.

Если вы носите, к примеру, символ разрушения или перевернутую руну, не зная ее значения, она может начать влиять на вашу судьбу негативно: тормозить карьеру, разрушать отношения, мешать самореализации.

Украшения, подаренные с завистью или скрытым умыслом

Даже красивое украшение, подаренное человеком с темными намерениями, может стать источником проблем. В энергетике подарка важны не только слова, но и искренность. Зависть — мощная разрушительная сила, особенно если она «вшита» в подарок.

После получения такого украшения могут начаться ссоры, упадок сил, неудачи в делах. Часто такие предметы вызывают ощущение тревоги или «не своей вещи».

Украшения с «мертвым» металлом или камнем

Украшения из дешевых синтетических материалов, пластика, стекла или «обманных» камней (например, стеклянная подделка под аметист) не несут энергетической поддержки. Наоборот — они могут забирать вашу энергию, оставляя ощущение усталости или раздражения.

Настоящие камни и металлы «работают» с полем человека. Искусственные материалы лишь создают иллюзию, но энергетически ничего не дают.

Как защититься?

- Очищайте украшения регулярно — с помощью соли, воды, благовоний или молитвы.

- Слушайте свою интуицию: если вам стало неуютно в кольце или кулоне — снимите.

- Носите украшения только с положительной историей или те, которые вы купили сами с добрыми мыслями.

- И самое главное: любое украшение усиливает то, что уже есть в человеке. Поэтому сохраняйте внутренний свет — и никакая энергия не сможет украсть вашу удачу.