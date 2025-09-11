ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
18+
Как правильно встречать зарплату, чтобы водились деньги

11 сентября 2025ГаданияМарианна Басс

Зарплата — это не просто вознаграждение за труд, а поток энергии изобилия, который приходит в жизнь человека.

Фото: freepik

В эзотерике считается: то, как вы встречаете деньги, напрямую влияет на то, будут ли они задерживаться у вас или утекать сквозь пальцы. Ведь финансы — это энергия, и обращаться с ней нужно уважительно.

Первое правило: благодарность

Когда вы получаете зарплату, поблагодарите не только работодателя, но и саму Вселенную за то, что она открыла вам этот канал дохода. Даже если сумма кажется небольшой, важно встречать ее с радостью. Недовольство перекрывает денежный поток, а благодарность, наоборот, притягивает новые возможности.

Второе правило: порядок в кошельке

В нумерологии и магии денег кошелек считается личным хранилищем энергетического потока. Никогда не кладите зарплату в старый, рваный или грязный кошелек. Купюры должны быть сложены лицом к себе, без загибов и беспорядка. Порядок в кошельке символизирует порядок в финансах.

Совет: в тот день, когда вы получили зарплату, положите самую крупную купюру в отдельное отделение и не тратьте ее хотя бы три дня. Она станет «якорем» для новых поступлений.

Третье правило: энергетическая чистота

Чтобы деньги не «сгорали», дома важно создать правильную атмосферу. На подоконник можно поставить баночку с крупой или монетой — символ будущего достатка. Хорошо помогают натуральные символы богатства: веточка лавра в кошельке, монета под скатертью или фигурка слона в доме.

Четвертое правило: день первой траты

Очень важно, на что вы потратите первую купюру. Если отдать ее за долги — велика вероятность, что весь месяц пройдет под знаком нехватки. Лучше купить что-то небольшое, но приятное: фрукт, свечу, украшение или символ удачи. Эта покупка задаст денежной энергии позитивный импульс.

Пятое правило: ритуал на изобилие

Вечером в день зарплаты можно провести простой ритуал. Зажгите зеленую свечу — цвет денег и процветания — и мысленно представьте, как ваш кошелек наполняется купюрами, а финансовый поток усиливается. Скажите трижды: «Деньги приходят легко и остаются со мной».

Баланс — главный секрет

И наконец, не забывайте о законе обмена. Деньги любят движение. Если вы будете только накапливать и бояться тратить, поток застынет. Но и беспечное расходование разрушает баланс. Важно найти золотую середину: уважать деньги, использовать их с умом и помнить, что они лишь инструмент, а не цель.

Так встречая зарплату с благодарностью, чистотой и правильными символами, вы заметите, как деньги начинают задерживаться у вас дольше, а их поток становится стабильнее и щедрее.

