ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Денежные узлы: как завязать, чтобы финансы текли в дом

15 сентября 2025ГаданияМарианна Басс

С давних времен в народной магии существовало множество простых, но действенных практик, которые помогали привлекать в жизнь достаток.

Денежные узлы: как завязать, чтобы финансы текли в дом
Фото: freepik

Одной из самых известных считается практика денежных узлов. Узел в эзотерике символизирует закрепление энергии, удержание ее в нужном направлении. Считается, что, завязывая особые узлы с правильным намерением, человек «привязывает» к себе денежный поток, чтобы богатство и удача оставались в доме.

Магическая сила узлов основана на том, что мысль и действие работают вместе: когда вы концентрируетесь на желании и одновременно совершаете физическое действие (завязку), энергия намерения становится прочнее и находит выход в реальность.

Как правильно работать с денежными узлами

  • Завязывайте узлы в спокойном, хорошем настроении — негативные мысли перекроют поток.
  • Лучше всего использовать зеленую или золотистую нить, символизирующую деньги, рост и изобилие.
  • При завязывании узлов проговаривайте свое желание вслух или про себя. Коротко и ясно: «Деньги приходят в мой дом», «Финансы текут ко мне легко».

Узел богатства на кошельке

Возьмите тонкую зеленую нить или ленточку и завяжите ее на молнии или ручке кошелька. Сделайте три узелка, каждый раз произнося: «Деньги приходят — деньги остаются». Этот узел помогает удерживать финансы, не позволяя им утекать впустую. Важно, чтобы кошелек был чистым и без старых чеков.

Узел на двери дома

Чтобы в дом шел денежный поток, завяжите семь узлов на зеленой тесьме или веревочке и повесьте ее на внутреннюю ручку входной двери. Каждый узел закрепляйте словами: «Богатство в дом — бедность вон». Этот амулет будет притягивать удачу и защищать от ненужных трат. Важно периодически обновлять нить — менять ее раз в год или в случае порчи.

Узел из трех монет

Возьмите три блестящие монеты и перевяжите их красной или золотистой лентой, завязав ее в девять узлов. Этот оберег лучше хранить в том месте, где вы держите деньги: в сейфе, в шкатулке или даже в кошельке. Считается, что три монеты символизируют бесконечный круговорот изобилия, а девять узлов усиливают притяжение денежной энергии в несколько раз.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиДенежные узлы: как завязать, чтобы финансы текли в домГороскоп на 16 сентября 2025 годаФинансовый гороскоп на 16 сентября 2025 года
Оценили 2
Гадания
Народные приметы на 16 сентября 2025 года: что нельзя делать в этот день
Народные приметы на 16 сентября 2025 года: что нельзя делать в этот день
Гадания
Как правильно встречать зарплату, чтобы водились деньги
Оценили 1
Как правильно встречать зарплату, чтобы водились деньги
Политика конфиденциальностиУсловия использования