Денежные узлы: как завязать, чтобы финансы текли в дом

С давних времен в народной магии существовало множество простых, но действенных практик, которые помогали привлекать в жизнь достаток.

Одной из самых известных считается практика денежных узлов. Узел в эзотерике символизирует закрепление энергии, удержание ее в нужном направлении. Считается, что, завязывая особые узлы с правильным намерением, человек «привязывает» к себе денежный поток, чтобы богатство и удача оставались в доме.

Магическая сила узлов основана на том, что мысль и действие работают вместе: когда вы концентрируетесь на желании и одновременно совершаете физическое действие (завязку), энергия намерения становится прочнее и находит выход в реальность.

Как правильно работать с денежными узлами

Завязывайте узлы в спокойном, хорошем настроении — негативные мысли перекроют поток.

Лучше всего использовать зеленую или золотистую нить, символизирующую деньги, рост и изобилие.

При завязывании узлов проговаривайте свое желание вслух или про себя. Коротко и ясно: «Деньги приходят в мой дом», «Финансы текут ко мне легко».

Узел богатства на кошельке

Возьмите тонкую зеленую нить или ленточку и завяжите ее на молнии или ручке кошелька. Сделайте три узелка, каждый раз произнося: «Деньги приходят — деньги остаются». Этот узел помогает удерживать финансы, не позволяя им утекать впустую. Важно, чтобы кошелек был чистым и без старых чеков.

Узел на двери дома

Чтобы в дом шел денежный поток, завяжите семь узлов на зеленой тесьме или веревочке и повесьте ее на внутреннюю ручку входной двери. Каждый узел закрепляйте словами: «Богатство в дом — бедность вон». Этот амулет будет притягивать удачу и защищать от ненужных трат. Важно периодически обновлять нить — менять ее раз в год или в случае порчи.

Узел из трех монет

Возьмите три блестящие монеты и перевяжите их красной или золотистой лентой, завязав ее в девять узлов. Этот оберег лучше хранить в том месте, где вы держите деньги: в сейфе, в шкатулке или даже в кошельке. Считается, что три монеты символизируют бесконечный круговорот изобилия, а девять узлов усиливают притяжение денежной энергии в несколько раз.

Читайте также: