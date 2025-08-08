Что означает фигура треугольника на ладонях

Фигура треугольника на ладони — это один из самых интересных и многозначительных знаков в хиромантии.

Треугольники могут быть разного размера и располагаться на разных линиях или холмах, и каждое такое расположение несет в себе особую информацию о человеке.

Общее значение треугольника

Треугольник символизирует гармонию, равновесие и особые способности человека. Он указывает на то, что уго обладателя есть уникальная энергия, которая может проявляться в интеллектуальной, духовной или материальной сфере. Размер треугольника имеет значение:

Большие треугольники говорят о щедрости и широте души.

Маленькие символизируют точность, внимание к деталям и скрытые таланты.

Фигура должна быть четкой и завершенной, без разрывов. Если треугольник неясный, это может указывать на неиспользованный потенциал или внутренние противоречия.

Расположение треугольника на ладони

1. На холме Юпитера (под указательным пальцем)

Треугольник на этом месте свидетельствует о лидерских качествах, умении вдохновлять других и высоких амбициях. Это знак человека, который способен достичь больших высот в карьере и стать наставником для окружающих.

2. На холме Сатурна (под средним пальцем)

Если треугольник находится здесь, он указывает на глубокую мудрость и философский склад ума. У обладателя такого знака сильная интуиция и он часто задумывается о смысле жизни.

3. На холме Солнца (под безымянным пальцем)

Такой треугольник говорит о творческих способностях, успехе в искусстве и славе. Люди с этим знаком нередко обладают художественным вкусом и притягивают внимание окружающих.

4. На холме Меркурия (под мизинцем)

Здесь треугольник указывает на развитые ораторские способности и талант в бизнесе. Это знак человека, который может легко находить общий язык с другими и добиваться успеха в переговорах.

5. На линии жизни (между большим и указательным пальцем)

Треугольник на линии жизни указывает на защиту от опасностей и сильное здоровье. Обладатель такого знака способен преодолевать трудности и избегать серьезных угроз.