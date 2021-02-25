Одежду какого цвета стоит надевать по дням недели

Цвет одежды влияет на самочувствие, настроение и даже на успех.

Световые волны различных красок тканей одежды отражаются от внешнего поля вашей энергии и неизбежно действуют на окружающий мир. Но это не означает, что вы должны надеть только тот цвет, который соответствует дню недели, это означает, что желательно включить хотя бы один атрибут одежды этого цвета.

Как правильно «разложить» свой гардероб по цветам дней недели:

Воскресенье (Sunday-англ., Solis dies – латынь).

День Солнца. Этот день несет энергию радости, творчества.

Благоприятные цвета в одежде: золотой, желтый.

Приемлемы: белый, розовый, голубой, зелёный, все светлые.

Понедельник (Monday, Lunae dies).

День Луны. Первый день недели отличается нестабильным и переменчивым настроением.

Благоприятные цвета: серебристый, белый, жёлтый, голубой.

Приемлемы: розовый, зелёный, серый, шоколадный, фиолетовый, все светлые.

Вторник (Tuesday, Marties dies).

День Марса несет активную энергетику и дух соперничества с желанием победить.

Благоприятные цвета: красный, коричневый.

Приемлемы: голубой, пепельный, золотой, шафран, все оттенки красного.

Среда (Wednesday, Mercurii dies).

День Меркурия отличается благоприятной атмосферой в ее активных проявлениях. Меркурий символизирует речь, общение и торговлю, управляет образованием, письмом, целенаправленным размышлением.

Благоприятные цвета: серый, жёлтый.

Приемлемы: зелёный, голубой, пепельный, золотой.

Четверг (Thursday, Jovis dies).

День Юпитера характеризуется положительной энергетикой. Также дню свойственна удача в любых делах: счастливые стечения обстоятельств чаще всего выпадает именно в четверги.

Благоприятные цвета: фиолетовый, сиреневый, шафрановый, розовый.

Приемлемы: красный, голубой, синий, зелёный, коричневый, белый.

Пятница (Friday, Veneris dies).

День Венеры несет спокойную и гармоничною энергетику, но с другой стороны для нее характерны сильные вспышки чувств.

Благоприятные цвета: голубой, бирюза, белый ,синий, розовый, красный.

Приемлемы: пепельный, зелёный, коричневый.

Суббота (Saturday, Suturni dies).

День Сатурна окутан таинственной энергетикой погружения в себя и самопознанием.

Благоприятные цвета: чёрный, темно-синий, серый.

Приемлемы: коричневый, зеленый.