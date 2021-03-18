Кто вы в индийском гороскопе

Понять себя лучше помогают не только небесные тела, но и земные, например, животные.

Если верить индийскому гороскопу, знаков не 12, а целых 27 – и каждый имеет свой неповторимый характер и сексуальность. Узнать, к какому знаку индийского гороскопа вы принадлежите, можно из этой статьи.

Самец обезьяны (с 28 декабря по 10 января)

Натура сложная, противоречивая. Стремления и желания обладают огромной силой и мощью, но они, увы, недолговечны. Это проявляется в постоянной смене увлечений, работы, места жительства и партнеров. В сексуальных отношениях самец обезьяны легок и приятен: секс он любит и сближается безо всяких проблем – часто только на один раз.

Мангуст (с 11 по 23 января)

Мангуст неутомим, честен, он настоящий идеалист, который не соглашается на что-то меньшее, чем его представления о совершенстве. Интересно, что только у мангуста во всем индийском гороскопе нет пары – такой он оригинальный и самобытный. Секс мангуста мало интересует, ему больше высокие материи подавай.

Мартышка (с 24 января по 5 февраля)

Мартышка – натура глубокая и чувствительная, но сразу это не поймешь. Она ненавидит драматизировать, поэтому ее чувства не проявляются должным образом. За язвительной прохладной внешностью скрывается пылкая натура, которая отлично проявляется в сексе.

Львица (с 6 по 18 февраля)

Львицы очень щедры – во всех смыслах. Это знак, который всю свою жизнь пытается соединить духовное и материальное и добиться успеха в обеих сферах. Львицы готовы брать на себя ответственность, но и от партнеров требуют многого. В сексе Львицы так же щедры и откровенны, как и во всем.

Кобыла (с 19 февраля по 3 марта)

Кобыла очень талантлива, но не уверена в своих силах. Она вечно сомневается – как в себе, так и в тех, кто ее окружает. Тем не менее, довольно вынослива (в том числе эмоционально). Иногда делает то, что кажется невозможным. В сексуальной жизни Кобыла ведет себя закрыто: она прячет свои желания, несмотря на высокие аппетиты. Ей нужна глубокая и прочная связь, чтобы раскрыться.

Лев (с 4 по 16 марта)

Лев – настоящий царь зверей: заботится о своем прайде, щедр и великодушен. Обладает хорошей волей, но практические навыки довольно слабые. В сексе Лев может удовлетворить самого капризного партнера, и себя не обделит. Порой Львы бывают чересчур самоуверенными, впрочем, в отношениях им это никак не вредит.

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Корова (с 17 по 30 марта)

Это очень мудрые люди, которые ценят духовное выше материального. Но в материальном они преуспевают благодаря своему умению просчитать ситуацию наперед – так что без куска хлеба не останутся. Секс без любви и общих интересов Корова не приемлет – он кажется ей скучным, пресным и бесполезным.

Слониха (с 31 марта по 12 апреля)

Эти люди очень сострадательны и милосердны, можно сказать, что любовь и забота – это цель их жизни. Они не выносят одиночества и обычно их близкие очень любят и ценят их. Секс Слониха обожает, ведет себя несколько медлительно – чтобы распробовать каждую минуту, насладиться любовным единением.

Жеребец (с 13 по 26 апреля)

Это очень активные люди, которым то и дело подавай чего-нибудь новенького. Без цели они чахнут, но когда точно знают, чего хотят, свернут горы. В сексе им нет равных: благодаря большим природным силам Жеребец сделает работу за двоих – если, конечно, его партнер будет не против.

Слон (с 27 апреля по 10 мая)

Слон наслаждается всеми земными радостями: едой, сексом, сном. Он умеет показать окружающим, как получить удовольствие в любой ситуации. В отношениях и сексе – страшный собственник, настроен на обладание объектом своей страсти, но теряет интерес, если этот объект совершенно не сопротивляется.

Овца (с 11 по 24 мая)

Овце трудно ощутить баланс: она мечется между противоположностями буквально во всем. Когда ситуация становится совсем патовой, Овца собирает волю в кулак и приводит свою жизнь в равновесие. В отношениях и сексе Овца пуглива, пассивна и боится соперников.

Змея (с 25 мая по 7 июня)

Змей и страстен, и романтичен. В жизни вообще ему нужны приключения и возможности проявить свою творческую натуру, иначе зачахнет. Отношения строит умело, но порой создают путаницу из двух и более людей, в сексе – тоже.

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Змея (с 8 по 20 июня)

Змеи обожают командовать и брать все на себя – как в своей жизни, так и в жизни тех, кто ей близок. Она достаточно страстна и энергична, доводит дело до конца и обычно никто не в накладе. В сексе Змея ценит, когда с партнером можно еще и поговорить о высоком: оказывается, у нее большой интерес к философии.

Собака (с 21 июня по 4 июля)

Собака очень умна и прагматична. Порой она думает о себе слишком много и недооценивает тех, кто рядом. Впрочем, ей это прощают за выдающиеся таланты и способность мгновенно реагировать на ситуацию. В сексе Собака энергична и всегда доминирует, верность не хранит.

Кошка (с 5 по 18 июля)

Кошка – это сама доброта и равновесие. Она любит людей и они любят ее: за мудрость и заботу, за умение всегда оказываться рядом, если это нужно, и при этом не быть назойливой. В любви и сексе Кошка нуждается в комфорте – и физическом, и эмоциональном – только тогда она может раскрыться полностью. Не терпит давления.

Баран (с 19 июля по 1 августа)

Это очень ответственные люди, которые взваливают на себя кучу обязательств, к счастью близких. Но сами Бараны могут очень уставать от такой нагрузки. В сексе они любят доминировать: догоняют «жертву» и не дают ей уйти, наслаждаясь процессом захвата.

Кот (со 2 по 15 августа)

Легкий, с отличным чувством юмора, Кот всегда найдет себе место под солнцем. Он умеет подобрать ключик к любому, кто ему понадобится, – в этом секрет успеха Кота. В сексе Кот настроен на инициативного партнера, который знает за двоих, что нужно.

Крыс (с 16 по 29 августа)

Крыс – это почетный член общества потребления. Ему всегда чего-то не хватает и он умеет получить это – будь то материальные блага или люди, к которым Крыс испытывает жгучий интерес. Крыс – критикан, вечно жаждущий улучшений, он всегда недоволен и собой, и вами. Секс Крыс любит, однако его чувственность часто выше, чем у партнера – и этим он, конечно, тоже недоволен.

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Крыса (с 30 августа по 12 сентября)

Крысы очень любит комфорт и безопасность и готовы вкладывать силы для достижения желаемого уровня. Они спокойны и собранны, рациональны. Для отношений они выбирают того, чьи цели им нравятся и совпадают с целями самой Крысы. В сексе Крысы ведут себя огненно, порой даже слишком.

Бык (с 13 по 25 сентября)

Бык – человек стабильный и крепко стоящий на ногах. Он планомерно строит свою жизнь, серьезно относится к работе и отношениям. В партнеры выбирает того, кто готов играть в долгую – женится обычно раз и на всю жизнь. В сексе упорен и настойчив, а главной целью секса считает продолжение рода. Так что живым уйти не удастся.

Буйволица (с 26 сентября по 9 октября)

Буйволица ставит успех очень высоко: она всеми силами пытается достичь желаемого. Причем, не всегда обладая нужными талантами и навыками, она часто просто находит тех, кто поможет ей, кто сделает какую-то часть работы за нее. В отношениях и сексе ценит постоянство и страсть – два качества, которые так трудно сочетаются.

Тигрица (с 10 по 22 октября)

Тигрица социально активна и не намерена вести скучную жизнь. Она обожает острые ощущения и постоянно ищет состязания – с другими людьми или обстоятельствами. Секс для Тигрицы – настоящий праздник сердца, чувствам она отдается целиком. Но если подходящего партнера нет, Тигрица предпочтет провести время в одиночестве. Все равно оно продлится недолго.

Буйвол (с 23 октября по 5 ноября)

Буйвол соединяет в себе стремление достичь духовных и материальных высот. Он отличный игрок в мире денег и достижений, но душа его чиста, как у ангела. Сексуальные отношения для Буйвола чрезвычайно важны, но открывается он в последний момент, так что не стоит ждать от него сразу напористой сексуальности.

Тигр (с 6 по 18 ноября)

Тигр – человек компанейский. Он любит блистать в обществе любимых людей, с которыми его связывают общие интересы (особенно связанные с изучением Вселенной). В любви Тигр чувственный, но непостоянен: ничто не удержит его от нового увлечения.

Олениха (с 19 ноября по 1 декабря)

Олениха – человек сложный. Ее всегда тянет в заоблачные дали, удовлетвориться тем, что есть, она не может. Материальное не слишком волнует ее (хотя иногда она излишне на нем зациклена), а в сексе ей важно быть, прежде всего, любимой. Запросы высокие, но иногда они удовлетворяются.

Олень (со 2 по 14 декабря)

Олень умен и талантлив, но и очень завистлив: ему вечно нужно то, что есть у других. При этом он не смотрит вглубь себя, не понимает, что сделает счастливым его самого. В отношениях также часто оценивает по внешности и по тому, какой успех имеет объект внимания у противоположного пола. Потом разочаровывается, потому что это не удовлетворяет его самого. В сексе пылок, неутомим.

Пес (с 15 по 27 декабря)

Это очень альтруистичная личность, которая буквально ведет за собой. Пес подкупает своей жаждой нового и постоянным притоком идей, он очень интересен себе и тем, кто его окружает. В близких отношениях Пес стеснителен и закрыт, он боится своей сексуальности, и ему нужен партнер, который научит его принимать себя.