ТОП-3 знака зодиака с «шестым чувством»

Какие знаки действительно имеют дар?

Многие относятся к дару предвидения, интуиции или прозрениям с большим скепсисом и подозрением, однако не всегда могут объяснить логически феномен банального везения.

Астрологи и эзотерики в один голос твердят о шестом чувстве, к тому же они сумели назвать наиболее чуткие в этом плане знаки зодиака!

На 3 месте Стрелец

Обладатели этого знака зодиака попали в список сверх чувствительных благодаря потрясающей удаче, которая сопутствует им практически постоянно! Они ловят фортуну в последний момент и невероятно находчивы, если надо выбраться из непредвиденных ситуаций. К тому же Стрельцам везёт с внезапными выигрышами, выгодными предложениями по работе и нужными знакомыми с обширными связями. Тут во многом им помогает Огненная стихия, снабжая необходимой энергией.

Некоторые полагают, что представители упомянутого созвездия очень дотошны и втайне просчитывают каждый следующий шаг, но это утверждение далеко от истины. Просто они любят своё везение, и оно отвечает взаимностью. К тому же Стрельцы очень подвижны, динамичны и быстро набираются жизненного опыта, потому не строят иллюзий и частенько прислушиваются к внутреннему голосу.

На 2 месте Дева

Казалось бы, что Девы – большие поклонники логики и правил, но их процветание во многом зависит от интуиции. К тому же они успешно комбинируют шестое чувство с более привычными навыками, такими как планирование и расчёт. Потому-то Девы настолько успешны в финансовом отношении, знают кротчайшие пути к достижению цели и буквально видят людей насквозь, руководствуясь не только опытом, но и мимолётным предчувствием.

Конечно Девы не возглавляют рейтинг счастливчиков, постоянно выигрывающих в лотерею, но им это совершенно не нужно, так как они чрезвычайно трудолюбивы и любят сами добиваться успеха. А ещё их прозорливость подпитывается внимательностью, так как эти хитрецы постоянно подмечают мелкие детали, которые кажутся окружающим совсем незначительными. С помощью такой скрупулёзности Девы складывают в голове наиболее точную и полную картину происходящего, поэтому чаще других делают верные выводы и предугадывают результат.

На 1 месте Рак

Так как этот знак зодиака относится к Водной стихии – его сила в эмпатии, понимании человеческой натуры и психологии. Во всём что касается чувств, любовных историй и взаимоотношений – Раки настоящие специалисты! Они видят скрытые мотивы, легко разбираются в людях и могут предсказать даже предательство или измену. К тому же, понимая человеческую природу, представители данного созвездия нередко ловко уходят от опасности и могут подстраховаться, уловив дурные намерения.

Если говорить откровенно, люди этого знака зодиака большие перестраховщики, не любят отправляться путешествовать в одиночку и нередко просят совета у специалистов, так что используют своё шестое чувство весьма грамотно и рационально. А ещё этот знак Зодиака отличается любовью к позитиву и созиданию, так что не задерживается в гуще бурных событий или в местах с негативной энергетикой! К тому же интуиция помогает Ракам вовремя сдержать свои амбиции, не дожидаясь проблем и не ввязываясь в соперничество. Так что их с полной уверенностью можно назвать самыми прозорливыми!