Какой у вас символ души по месяцу рождения

Используйте знания о своем символе души для того, чтобы лучше понять себя.

Для большинства людей привычно ассоциировать себя с определенным знаком зодиака по времени своего рождения.

Однако, у каждого из нас существует еще и символ души, который определяется месяцем рождения.

Январь – Дракон. Он амбициозен и наделен мощной силой воли: никакие препятствия не остановят его на пути к цели. Дракон обладает крайне непростым характером, но, он хорошо умеет контролировать эмоции, поэтому пользуется неизменным уважением окружающих. Однако специально злить его не стоит, чтобы внутренний «огонь» не вырвался наружу.

Февраль – Феникс. Настоящий боец по жизни! Целеустремленный и упорный, он живет под девизом: «что не убивает – делает сильнее». Чтобы ни происходило в жизни, Феникс всегда «возрождается из пепла» и не теряет оптимизма.

Март – Инь-Янь. Символ гармоничного и уравновешенного характера. Вы способны увидеть любую ситуацию объективно, принимаете других такими, как есть и верите в добро. Оптимизм и открытость – это прекрасно, но не будьте так доверчивы, далеко не все, такие как вы.

Апрель – Лев. Наделен харизмой, никогда не затеряется в толпе. Приверженец традиционных ценностей. Для своей семьи – защита и опора, делает все, чтобы близкие были счастливы.

Май – Волк. Внешне часто производит впечатление человека скрытного и немного таинственного. На самом деле, просто не любит публичности и, несмотря на выдающие интеллектуальные данные, предпочитает оставаться в тени. Надежен и всегда поддержит близких.

Июнь – Рыба. Отличается свободолюбием и не терпит никаких «якорей». Обладает редкой интуицией, которая помогает выйти «сухой» из любой сложной ситуации, потому что самое страшное в жизни Рыбы – это ответственность.

Июль – Огонь. Вспыхивающие по любому поводу эмоции, часто приводят к неприятным последствиям и портят отношения с людьми. С другой стороны, повышенная агрессивность и тяга к славе создают мощную мотивацию к достижению целей.

Август – Лошадь. Никакой труд не остановит вас на пути к успеху. Ум и ответственность помогают в деловой сфере, а жажда новых впечатлений заставляет познавать мир. Чуть больше веры в собственные силы и вы – «на коне»!

Сентябрь – Цветок. Ваша энергетика крайне притягательна: она успокаивает, радует, дает вдохновение. Женщина-Цветок вне конкуренции: мужчина готов на все ради нее.

Октябрь – Звезда. Ваше предназначение – наставлять людей на путь истинный или вдохновлять на свершения. Это доставляет вам истинное удовольствие. Однако, устраивая жизни других, не пропустите свою собственную!

Ноябрь – Дерево. Окружающие часто злоупотребляют вашим спокойствием и поддержкой. Являясь опорой для других, помните о себе и своих целях, чтобы однажды не остаться без сил и результата.

Декабрь – Вода. Вас отличает умение подстроиться под любую ситуацию и максимально соответствовать происходящему. В достижении целей вам нет равных: «вода камень точит» - это про вас.

Используйте знания о своем символе души для того, чтобы лучше понять себя!