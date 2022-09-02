Какую опасность несут в себе ретроградные планеты

Ретроградный период планет является одним из самых сложных и непредсказуемых в астрологии.

Загадка влияния ретроградных планет заключается в чехарде с восприятием времени, а также бестолковым использованием своего потенциала.

Управляемая планетой сфера жизни в этот период подвергается деформации и требует исправления. Если говорить строго о транзитах, которые по-разному влияют на каждого, но задают общий характер и фон событий, то ретроградное движение провоцирует высокую интенсивность на старте и интравертную, пассивную позицию на финише процесса. Главной иллюзией ретро-движения планеты становится опережение событий. Мнимая близость к желаемому результату заставляет ошибаться и пропускать важные шаги. Цель неоправданно близка и кажется достигнутой. Возникающие обстоятельства не учитываются, что приводит к конфликтам интересов в партнерской сфере. Впоследствии оказывается, что путь вдвойне сложнее и дольше.

Транссатурновые планеты – Уран, Нептун и Плутон влияют на охват подключения, участвуют в изменениях крупных эгрегоров. Меркурий, Венера, Марс в ретроградном движении более ощутимо влияют на события в субъективной сфере. Юпитер и Сатурн выступают в роли кармических чистильщиков, позволяют усвоить уроки судьбы, исправить ошибки прошлого. Это своеобразные машины времени, освещающие и будущий успех и прошлую повинность.

Если какое-либо важное дело совпадает с периодом ретроградного хода планеты, стоит подготовиться заранее и не тратить в первую половину цикла драгоценные силы. Противостоять капризам судьбы удастся тем, кто умеет беспристрастно оценивать свои ресурсы и обращает внимание на риски. Принцип критического отношения и повышенное внимание к сфере, управляемой ретроградной планетой, позволит не потерять, но и найти корректный способ избежать неприятностей, избавиться навсегда от чего-либо деструктивного, стереть повторяющийся в жизни неприятный цикл..

Меркурий идет попятно каждые три, три с половиной месяца.

Сфера влияния: Обмен и переход из одного состояния в другое.Коммуникация всех видов. Технические средства связи. Посредники и торговля. Сервис и услуги. Обучение – как процесс. Делопроизводство, переписка, переговоры, поездки. Интеллектуальная деятельность и способность к концентрации. Память.

Совет: купить запасной телефон, выучить мантру гармонии и сохранить пароли в надежном месте. Нежелательно начинать новое дело. Торопыжки заплатят двойную цену. Лучше отложить сомнительные командировки. Использовать собственный опыт и проверенные связи. Допускать, что другие могут ошибаться.

Венера бывает ретроградной не чаще одного раза в год, в течение 43 дней, но не каждый год.

Сфера влияния распространяется на новые знакомства, поддержание любовной связи, расходы на роскошь и смену как имиджа так и интерьеров в доме. Развлечения и популярность, измены и поверхностный флирт, возвращение бывших возлюбленных или полный разрыв любовной связи. Проблемы в браке.

Совет касается сферы духовности. Не стоит зацикливаться на материальной стороне жизни. Определиться с личными приоритетами, найти зону комфорта, отказаться от избытка как в тратах, так и в претензиях. Пересмотр каталога своих ожиданий поможет разобраться в любовной сфере. Гармония разума и чувств придет после отказа от части материальных притязаний. Скромность как лучшая стратегия в этот период.

Марс ретроградит раз в два года примерно 70 - 80 дней. Марсв ретроградном движении считается самой зловредной планетой, не содержащий свет, если проходит знак Скорпиона. Марс – это символ удовлетворения желаний без моральной оценки, действие ради действия.

Сфера влияния: витальность, энергия, сексуальность, способность конкурировать, желание. Время не объединения и поиска целостности – будь то в деловом или в любовном партнерстве, а выживание.

Совет: ограничить активность, привести дела в порядок, расплатиться с долгами, не вступать в конфронтации, ничего не менять.

Юпитер и Сатурн преподносят уроки искушения и ответственности, рассеивая иллюзии, преподнося жесткие уроки кармы в виде ежедневных задач в течение длительного времени. Ретроградный ход этих планет позволяет происходить качественным изменениям, последовательным и прогрессивным. Юпитер ретроградит ежегодно, примерно четыре месяца. Сатурн и Уран раз в год дают возможность заглянуть в будущее, но берут значительную плату в виде отказа от шаблонов, ответственности и ежедневного труда, дисциплины. Самоконтроль и повторяемость, следование плану и преодоление косности окружающих образуют качество терпения и прозорливости, свойственное развитому Водолею.

Нептун и Плутон имеют ретроградный ход каждый год более пяти месяцев, что ослабляет видимое влияние на жизнь субъекта. Для интерпретации влияния ретро-хода транссатурновых планет на уровне личности стоит обратиться к личному астрологу.