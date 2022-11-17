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Знаки зодиака, за красивой внешностью которых скрываются настоящие демоны

17 ноября 2022Гороскопыexpress-novosti.ru

Они влюбляют в себя женщин с первого взгляда, а потом оставляют за собой разбитые сердца.

Знаки зодиака, за красивой внешностью которых скрываются настоящие демоны
Фото: b17.ru

Знаменитая целительница Джуна в своё время рассказала, за красотой каких мужчин могут таиться самые настоящие демоны.

Телец

Тельцы идут к своей удаче через головы, любые средства для них хороши. И если для решения задачи нужно пожертвовать отношениями или семьёй, они сделают это, не задумываясь. Успешная карьера — вот единственный бог, которому они молятся.

Стрелец

Искатели приключений и любители коротких романов легко разрывают наскучившие им отношения, и устремляются вперёд. Им даже невдомёк, что разбито чьё-то сердце или разрушена чья- то судьба.

Водолей

Чтобы влюбить в себя понравившуюся женщину, мужчина-Водолей способен искусно притвориться «белым и пушистым». Но лишь цель достигнута, Водолеи очень быстро снимают благочестивую маску, показывая своё истинное лицо. И вместо доброго принца перед его избранницей предстаёт жестокий, коварный тиран-ревнивец, способный жизнь кого угодно превратить в ад.

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