Девочки какого знака зодиака станут лучшими дочерьми

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

Мы выяснили вместе с астрологами, какими чертами характера обладают девочки по знаку зодиака и как родителям с ними лучше управляться.

Девочки-Овны отличаются очень напористым характером и безудержной энергией — родителям часто нелегко с этим справиться. Они вихрем проскакивают по всему, что видят. При этом за такой дерзостью и, казалось бы, непоколебимостью скрывается очень ранимая натура, которая требует поддержки.

Девочки-Тельцы любят познавать мир тактильно — все трогают, везде пытаются помочь родителям: месим вместе тесто, стираем, убираем, исследуем мамину косметичку. Такая дочка требует глубокой эмоциональной привязанности, которая ей помогает во взрослой жизни.

Настоящая почемучка-Близнецы постоянно находится в поисках ответов на любые вопросы. Ее волнует буквально все — почему солнце встает, а соседка вешает белье не как мама. Если вовремя направить энергию в созидательное русло, то можно вырастить гения.

Дочки-Раки невероятно эмоционально привязаны к своему дому и семье. Раки очень ранимы и легко погружаются в уныние. Так что воспитание стойкости — главная задача родных. А также создание комфорта.

Дочки-Львы не дадут соскучиться родителям. Они везде требуют внимания, поклонения, уважительного отношения ко всем пожеланиям. Главное — вовремя понять, когда Львица готова уже окончательно сесть на шею, и аккуратно ее усадить на стул. При этом не поранить ее самолюбие резкими словами.

Девочки-Девы с самого раннего возраста стараются свою жизнь выстроить по идеальному плану, упорядочить все и следовать инструкции. Их желание быть лучшими во всем часто пугает родителей — они не шумят, не устраивают бардак, прилежно учатся. А потом строят идеальную жизнь.

Весы-кокетки начинают пользоваться тем, что у них прелестная внешность, с детского сада — там у них уже первые поклонники. Благодаря отличному вкусу всегда знают, как одеться и вести себя в обществе. Отлично реализуются в творчестве.

Скорпионы-девочки любят проверять окружающих на прочность. Устраивают им постоянно тесты на правдивость, доброту. Часто их называют манипуляторами: с помощью виртуозных уловок они добиваются успеха в жизни.

Главное в жизни девочки-Стрельца — веселье и приключения. И она их часто находит там, где и не стоило бы. Так что за такой дочкой глаз да глаз. Правда, родителей она слушает, пока не погружается снова в череду путешествий.

Девочки-Козероги хотят, чтобы к ним относились серьезно, как к взрослым, и без всяких поблажек. Очень к себе требовательны и любят приносить пользу семье. Рано начинают зарабатывать деньги и жить самостоятельно.

Дочки-Водолеи проявляют свою творческую натуру очень быстро. И лучше их в этом не ограничивать, иначе конфликта не избежать. А там она может и из дома рвануть, чтобы вам доказать свою правоту. С этими девочками лучше сразу установить границы свободы и поговорить по душам.

Рыбки — это воплощение женственности и элегантности. С детства проявляются как натуры творческие и желающие попробовать себя в разных профессиях. Им удается хорошо учиться и успевать бегать на кружки.