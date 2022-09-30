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Пять вещей, притягивающих бедность

30 сентября 2022ГороскопыГоворит Уфа

Эксперты по фэн-шую уверены, некоторые люди не могут улучшить свое материальное состояние, из-за определенных вещей, притягивающих бедность.

Пять вещей, притягивающих бедность

В первую очередь, это относится к хламу и ненужным вещам, которые никто не использует. Там, где много грязи и полно хлама, просто нет места денежной энергии.

Кроме того, лучше убрать фотографии «бывших», которые вызывают негативные чувства. Они наделены сильной энергетикой и забирают удачу.

Также негативную энергию излучают старые тряпки, веники и прочие вещи, предназначенные для уборки.

Если кто-то из знакомых или друзей забыл у вас свою вещь, верните как можно скорее. Чужие вещи вытягивают из дома денежную энергию и мешают разбогатеть.

Нет ничего хорошего в сломанных украшениях и антиквариате, благодаря таким вещам вы никогда не сможет разбогатеть.

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