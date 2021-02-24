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Какие знаки зодиака в марте встретят свою судьбу

Говорит Уфа2 часа назад
Фото: Говорит Уфа

Первый весенний месяц в этом году принесет новые знакомства, которые перевернут жизнь трех знаков зодиака.

Встречи с новыми людьми принесут в жизнь Раков, Весов и Водолеев серьезные изменения. Главное – не упустить этот шанс, ведь новый знакомый может стать родственной душой.

Рак

Раки в марте забудут о душевной пустоте и насладятся временем, проведенным со второй половинкой. Чувство одиночества и ненужности исчезнет, Рак будет духовно связан с человеком, который встретится ему в марте.

Весы

Представителей этого знака тоже ждет судьбоносная встреча в марте, которая повлияет на их жизнь в различных сферах. Астрологи не рекомендуют сближаться с новым человеком слишком быстро, нужно узнать его лучше.

Водолей

В марте Водолей встретит старого знакомого или родственника, с которым давно не виделись, но хотели этого. Это может быть мать или отец, которые покинули семью, одноклассник или первая любовь. Водолеи забудут прошлые обиды и сблизятся с этим человеком.

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