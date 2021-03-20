Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Топ-5 самых аккуратных знаков зодиака

20 марта 2021ГороскопыГоворит Уфа

Вы знали, что образы Мойдодыра и Мистера Пропера списаны с реальных людей?

Топ-5 самых аккуратных знаков зодиака

Вы знали, что образы Мойдодыра и Мистера Пропера списаны с реальных людей?

Это помешанные на чистоте любители идеального порядка. Узнать, кто из знаков зодиака к ним относится, поможет астрологический рейтинг.

1 место – Дева

Обладает маниакальной тягой к уборке. Малейшая соринка на полу может довести ее до истерики. Знает все о современных моющих средствах и скупает последние новинки бытовой химии. Отважный боец с грязью и истребитель микробов. Свободное время посвящает стирке, дезинфекции и генеральной уборке. Впадает в транс при виде пятнышка на одежде.

2 место – Овен

Активный борец за чистоту. В его доме всегда идеальный порядок, а вещи расставлены строго по своим местам. Не может позволить себе завести кошку или собаку, ведь от них слишком много грязи. Всегда носит с собой санитайзер и бактерицидные салфетки. Как огня боится микробов и кипятит белье.

3 место – Скорпион

Не превращает любовь к порядку в культ, но старается поддерживать чистоту. Строго следит за внешним видом. Его одежда всегда идеально чистая и выглаженная. Любит гигиенические процедуры и не ляжет спать, пока не примет душ.

4 место – Рак

Опасается подхватить опасную инфекцию и использует хлорсодержащие средства во время уборки. Любит перебирать шкафы и избавляться от ненужного хлама. Не выносит пыль и протирает мебель несколько раз в день. Гордится мощным арсеналом для уборки. Выходит на борьбу с грязью, вооружившись моющим пылесосом и паровой шваброй.

5 место – Козерог

Стремится поддерживать порядок в доме, но не является фанатом уборки. Всегда выглядит великолепно, благодаря идеально отутюженной одежде, которая выглядит новой даже после нескольких лет носки. Щепетильно относится к внешнему виду. Не выйдет из дома с немытой головой. Много времени проводит в ванной, ухаживая за телом.

Говорит Уфа: последние новостиМессенджер Telegram запустил голосовые чаты в каналах и разрешил сохранять их как подкастыГлавные чистюли: Топ-5 самых аккуратных знаков ЗодиакаВрач-нарколог Казанцев рассказал гражданам в РФ о наиболее вредном способе пить алкоголь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
Дата рождения

8-9 лунные сутки. Утром держим себя в руках и ни в коем случае не поддаемся внутренним импульсам, иначе наломаем дров в самом начале этого нелегкого...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков

9-10 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Раке намекают, что лучшие озарения приходят утром. Не стоит откладывать мелкие контакты. Общаться желательно...

Читать продолжение
Обмениваемся "ошибками" — финансовый гороскоп на 21 марта
Все не так просто — любовный гороскоп на 21 марта
Понимаем и исполняем свои желания — гороскоп на 21 марта
Озарение расставит все по своим местам – гороскоп на неделю 22-28 марта
Самый прибыльный сектор марта
Топ-5 самых аккуратных знаков зодиака
Приметы на 20 марта: что нельзя делать в этот день
Жизнь подсказывает новый ход — любовный гороскоп на 20 марта
Меньше слушайте других — финансовый гороскоп на 20 марта
Смело шагаем вперед — гороскоп на 20 марта
Астролог рассказала, кто рискует растолстеть в 2021 году
Когда нужно навещать родственников на кладбище
Как определить предназначение по линиям на руке
Как помнить все сны после пробуждения
4 главных ревнивца среди мужчин по знаку зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков

Венера в Рыбах до воскресенья зарядит атмосферу романтикой. Все будут настроены возвышенно и поэтически. Единственное, что людям станет важно — это...

Читать продолжение
Нравится 1
Любовный гороскоп на март для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...

Читать продолжение
Нравится 4
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков

До воскресенья Венера в Рыбах. Там она покровительствует духовным, а не материальным ценностям. Люди будут готовы тратиться на театр, кино, книги,...

Читать продолжение
Нравится 1