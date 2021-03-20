Топ-5 самых аккуратных знаков зодиака

Вы знали, что образы Мойдодыра и Мистера Пропера списаны с реальных людей?
Вы знали, что образы Мойдодыра и Мистера Пропера списаны с реальных людей?
Это помешанные на чистоте любители идеального порядка. Узнать, кто из знаков зодиака к ним относится, поможет астрологический рейтинг.
Обладает маниакальной тягой к уборке. Малейшая соринка на полу может довести ее до истерики. Знает все о современных моющих средствах и скупает последние новинки бытовой химии. Отважный боец с грязью и истребитель микробов. Свободное время посвящает стирке, дезинфекции и генеральной уборке. Впадает в транс при виде пятнышка на одежде.
Активный борец за чистоту. В его доме всегда идеальный порядок, а вещи расставлены строго по своим местам. Не может позволить себе завести кошку или собаку, ведь от них слишком много грязи. Всегда носит с собой санитайзер и бактерицидные салфетки. Как огня боится микробов и кипятит белье.
Не превращает любовь к порядку в культ, но старается поддерживать чистоту. Строго следит за внешним видом. Его одежда всегда идеально чистая и выглаженная. Любит гигиенические процедуры и не ляжет спать, пока не примет душ.
Опасается подхватить опасную инфекцию и использует хлорсодержащие средства во время уборки. Любит перебирать шкафы и избавляться от ненужного хлама. Не выносит пыль и протирает мебель несколько раз в день. Гордится мощным арсеналом для уборки. Выходит на борьбу с грязью, вооружившись моющим пылесосом и паровой шваброй.
Стремится поддерживать порядок в доме, но не является фанатом уборки. Всегда выглядит великолепно, благодаря идеально отутюженной одежде, которая выглядит новой даже после нескольких лет носки. Щепетильно относится к внешнему виду. Не выйдет из дома с немытой головой. Много времени проводит в ванной, ухаживая за телом.
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