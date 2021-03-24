Приметы на 25 марта: что нельзя делать в этот день

Строго-настрого запрещено разорять ласточкины гнезда.

Не следует сплетничать и обсуждать кого-либо - даже в хорошем ключе. Этот день лучше провести максимально молчаливо. В противном случае можно примерить на себя чужую судьбу.

Строго-настрого запрещено разорять ласточкины гнезда 25 марта. Того, кто ослушается, ждут серьёзные проблемы, в том числе со здоровьем.

Не рекомендуется в этот день сажать растения или цветы. Считается, что они или будут тяжело приживаться, или вовсе погибнут.

Нельзя игнорировать интуицию. В этот день она будет обострена и поможет избежать неприятностей.

То же касается и снов: их надо постараться проанализировать с помощью внутренних подсказок. Тогда удастся направить энергию в нужное русло или решить какие-то насущные вопросы.