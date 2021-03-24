Приметы на 25 марта: что нельзя делать в этот день

Строго-настрого запрещено разорять ласточкины гнезда.
Не следует сплетничать и обсуждать кого-либо - даже в хорошем ключе. Этот день лучше провести максимально молчаливо. В противном случае можно примерить на себя чужую судьбу.
Строго-настрого запрещено разорять ласточкины гнезда 25 марта. Того, кто ослушается, ждут серьёзные проблемы, в том числе со здоровьем.
То же касается и снов: их надо постараться проанализировать с помощью внутренних подсказок. Тогда удастся направить энергию в нужное русло или решить какие-то насущные вопросы.
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