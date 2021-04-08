5 самых разговорчивых знаков зодиака

Некоторые люди нуждаются в разговорах так же сильно, как в потребности дышать.

Они разговаривают всегда и везде: на работе, на вечеринках, во время поездки в метро. Астрологи разобрались, какие же знаки зодиака относятся к самым болтливым.

Бесконечный поток слов этих ребят невозможно остановить, можно только внимательно слушать или присоединяться. Близнецов мало заботит выбранная тема разговора, ведь их сообразительность и эрудированность позволяет живо обсуждать любой предложенный собеседником вариант. Именно поэтому слушатели редко желают затыкать красноречивый воздушный знак: ведь зачем заставлять замолкнуть того, кого так интересно слушать?

Весы часто занимают центральное место в компаниях, потому что способны поддержать любой разговор. Если в ходе беседы возникает спор, Весам хватит сноровки абсолютно ненавязчиво поставить собеседника на место и мирно продолжить разговор. Воздушный знак любит поговорить, но сложнее всего заткнуть его становится тогда, когда знак начинает говорить о себе. Весы не замечают, что перегибают палку, списывая гигантский поток слов на излишнюю искренность и открытость.

Овны любят говорить, используя слово в качестве орудия доказательства своей правоты, даже если правотой там и не пахнет. Попросить распылившегося Овна замолчать чревато тем, что импульсивный огненный знак воспримет это как вызов, удвоив старания. Отличительная черта Овнов – прямолинейность. Они говорят вслух то, что сейчас у них на уме, редко задумываясь о последствиях. Часто подобные ситуации приводят к конфликтам, в которых Овен – известный любитель поспорить – устроит настоящее словесное представление, не гнушаясь перегибать и прибегать к оскорблениям.

Стрелец считает ведение разговора чуть ли не своей обязанностью, поэтому стремится подталкивать к диалогу всех окружающих людей. Стрелец способен разговорить любого, даже если собеседнику изначально не очень-то нравилась эта идея. Долгие паузы в разговоре Стрельцы не переносят на дух, поэтому стремятся заполнить шутками, историями и всем, что придет в голову. Иногда Стрельцы могут показаться навязчивыми, но на деле знак искренне общителен, дружелюбен и способен протараторить весь день.

Лев энергичен, и выплескивает всю накопившуюся энергию на собеседника в ходе общения. Огненный знак способен обсуждать все, даже то, в чем он несведущ, мастерски делая вид, что он прирожденный профессионал в теме разговора. В большинстве случаев Львы пользуются беседой как оружием, призванным впечатлить собеседника и загнать в его цепкие мягкие лапы.