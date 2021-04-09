Отношения проходят проверку — любовный гороскоп на 10 апреля

Сегодня звезды проверяют наши отношения на прочность, и далеко не все ее пройдут.

Овен

Сегодня влюбленные Овны вновь в форме и «на коне». Если недавние события подорвали их позиции, им удастся замять свою оплошность. К вечеру все Овны будут готовы к новой волне романтических приключений. Они не вынесут одиночества, им непременно понадобится приятная компания в лице любимого человека.

Телец

Сегодня у влюбленных Тельцов появится дополнительная скрытая точка опоры, которая поможет им обрести уверенность даже в самой запутанной ситуации. Они смогут ловко подстроиться к вкусам партнера или к нестандартным требованиям момента. Неприятные и сомнительные детали им удастся обратить в шутку.

Близнецы

Сегодня Близнецы вернутся к свободному приятному формату отношений, смогут продолжить забавный эксперимент или включиться в увлекательную игру. Будут отброшены иллюзии, развеян туман страха, подозрительности, ложного очарования или хандры. Для флирта и романтики благоприятнее вторая половина дня.

Рак

Сегодня симпатии Раков отданы двум целям, планам или кандидатам. Чтобы найти золотую середину, им нужно осознать свои предпочтения - но также им придется считаться с правилами и условностями. Выбор окажется стратегическим и выйдет за рамки личного, если замешана судьба важного дела или карьера.

Лев

В этот день у Львов в руках есть все нужные нити для знакомств и поддержки гармоничных отношений. Не станет проблемой далекое расстояние, необходимость диалога, разница культур. Если потребуется посредник в делах сердечных, Львы легко найдут подходящий вариант без особого ущерба для своей гордости.

Дева

Сегодня не стоит медлить Девам, желающим перемен в отношениях. В начатой игре ход за ними, и лучше сделать его уже сегодня или завтра. Уважая заданные рамки, готовьтесь часто отходить от шаблонов в мелочах. Опасна чрезмерная серьезность, лучший способ сохранить присутствие духа - чувство юмора.

Весы

События этого дня вновь напомнят Весам, что любовь - парный танец. Весам же, в свою очередь, придется заново внушить эту истину своим партнерам (особенно, если те прирожденные индивидуалисты и эгоцентрики). Вечер идеален для романтических встреч, остроумных диалогов и совместных «выходов в свет».

Скорпион

Сегодня успех в любви неотделим для Скорпионов от чувства юмора, ловкости и умения решать разноплановые задачи. Желание произвести впечатление на пассию может превратить их в неутомимых Фигаро, успевающих всюду. Скорпионам, переживающим любовную драму, тот же метод поможет забыться и повеселеть.

Стрелец

Сегодня Стрельцам удастся обнулить или прояснить все любовные недоразумения. Если вчера что-то пошло не так, из-за туч вновь выглянет солнце: найдутся подходящие слова, остроумно разрешатся противоречия. Можно смело планировать романтический уик-энд или продолжать «охоту» на идеального партнера.

Козерог

Влюбленных Козерогов сегодня ждет тест на дипломатичность и уживчивость: без прохождения этого испытания дальнейшее развитие отношений под вопросом. Не уклоняйтесь от предложенного разговора, но будьте аккуратны в выражениях: ваши личные привычки, вкусы и шутки плохо совместимы с духом момента.

Водолей

Вечером Водолеям пора сделать новый ход в любовной игре: звезды не сомневаются в его успехе и советуют использовать шансы по максимуму. Если у вас «разбегаются глаза», берите все, разберетесь позже. А если серьезно, цените подарки судьбы на любовном фронте, вам может никогда больше так не повезти.

Рыбы

День поможет Рыбам отвлечься от переживаний, излечиться от зависимостей или навязчивых идей. Самое время сменить обстановку и вместе с партнером оказаться в новой среде, где есть пища для ума и повод для шуток. Еще один хороший способ оздоровить отношения - заняться совместным бизнесом или хобби.