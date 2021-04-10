Смело высказываем свое мнение — гороскоп на 11 апреля

28-29 лунные сутки. Сегодня Канун Новолуния немного снизит тонус.

Но соединение Луны и Меркурия все же обеспечит достаточной энергией для перемещений и коммуникаций.

Центральная роль — собеседника, слушателя, попутчика, проводника, переводчика, комментатора. В течение дня состоится занимательный разговор, возможна интересная встреча, может поступить полезное известие или ценное предложение. В любом мало-мальски важном вопросе в эти сутки желательно высказаться лично, но следует выслушать и встречное мнение: это поможет сделать более верные выводы. В случае взаимной заинтересованности, можно расширить рамки темы.

Овен

Сегодня Овны подвижны, а одна из их насущных потребностей - высказаться. Они хотят выразить чувства, самоутвердиться через речь или выплеснуть наболевшее, чтобы закрыть страницу. Многих Овнов будет отличать специфическое чувство юмора, в широком спектре от незамысловатых шуток до язвительного сарказма. Неудивительно, что им потребуется собеседник, компания, их личная публика или спутник в дороге.

Телец

Сегодня у Тельцов может состояться беседа тет-а-тет, приватная поездка или тайная сделка. Наряду с фасадом ситуации, будет обсужден бэкграунд: секрет, компромат, скрытый механизм, запасной ресурс. Не стоит заглядывать далеко: долгосрочный план нужен лишь в том случае, если вы надолго застряли в зависимой подчиненной роли. Лучше не закупать впрок лекарства, косметику, одежду и модные аксессуары.

Близнецы

Сегодня Близнецам не помешает поговорить с другом: это хорошая возможность обменяться личными мнениями, планами, новостями или прогнозами. Причин поддержать контакт еще больше, если вы ищете покровительства или стремитесь расширить свои возможности на будущее. В эти сутки приветствуется мобильный динамичный режим, поэтому лучше общаться в поездке или за каким-то совместным увлекательным занятием.

Рак

Ракам сегодня стоит быть готовыми к разговору или важной встрече. Что-то ценное может сообщить партнер, близкий, клиент, коллега или объект симпатий. Приказ или дружеская просьба может исходить от начальства. Личные беседы этого дня повлияют на карьеру или на решение ключевой задачи, помогут вам уточнить свои цели и лучше понять чужую позицию. Возможно, вам предложат полуофициальную помощь.

Лев

Сегодня для Львов не проблема поиск нужных слов и поддержка связи. Возможны вести от далекого друга, отправившегося в «большой мир» ребенка или другой значимой персоны. Удачный день для коротких личных переговоров, для поездки или согласования маршрута. Хорошо поддерживать контакт с учителями, юристами, туристическими сервисами, зарубежными партнерами, сотрудниками на аутсорсе, службами доставки.

Дева

Для Дев эти сутки ознаменованы не слишком приятным, но нужным разговором. Некоторым Девам предстоит лично произнести ключевые магические слова, резюмирующие суть дела. Маловероятен тотальный кризис: скорее всего, придется согласовать детали или подтвердить очевидный факт. Есть шанс обойтись «малой кровью» и даже шуткой - но все же не исключено, что будет иметь место мини-драма, потеря или жертва.

Весы

Для Весов это день важных переговоров, встречных мнений и предложений. Ценны слова партнера. Автономные шаги и решения невозможны, даже Весам-одиночкам придется учитывать чужие вкусы и беречь репутацию. Стоит отнестись серьезно к сегодняшним заявлениям, договоренностям, выступлениям и даже к некоторым шуткам: они затронут глобальные темы, могут задеть не только приятные, но и болезненные чувства.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов может стать ценным мнение коллеги, клиента, врача или помощника. Оно поможет сделать вывод в части здоровья, службы, партнерства или предоставленного сервиса, внести коррективы в договор найма, схему лечения, повседневный режим работ или в стиль содержания питомцев. Важно сохранять полезные и приятные связи, даже если нужда в них отпала: однажды они вам еще потребуются.

Стрелец

Стрельцам день сулит преимущественно позитивные эмоции и удачные события, но у некоторых моментов все же может иметься тревожная подоплека. Это особенно вероятно, если в дело замешаны любовные чувства или финансы. К счастью, общий ход дел останется благоприятным при любом раскладе. Будет несложно прийти к согласию. Возможен разговор с ребенком, пассией, попутчиком, клиентом или партнером по игре.

Козерог

Сегодня Козерогам важно мнение родителей и домочадцев, а также других людей, связанных с их ключевыми интересами. Объективно, ситуация скорее благоприятна, но для Козерога в ней есть чувствительные негативные стороны. Даже если все идет по плану, в течение дня будет копиться усталость или закипать скрытое раздражение. Не все гладко в общении: внешняя любезность может прикрывать давнюю неприязнь.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше сделать ставку на свое красноречие и эрудицию, а также на деловые, спортивные и технические навыки. Приветствуется хорошая физическая и интеллектуальная форма, телесная и душевная гибкость. Этот день может принести запоминающиеся встречи в пути, важные сообщения, предложения и отзывы, яркие личные знакомства. Многим Водолеям попадется интересный собеседник или попутчик.

Рыбы

В этот день у Рыб есть возможность обсудить животрепещущий вопрос. Звезды советуют не пропускать момент, особенно, если дело касается ваших денег, вещей или прав. Вступив в разговор, вы снимете еще одну проблему, узнаете нечто интересное и получите полезный опыт (например, ведения деловых переговоров или правильного оформления платежей). Также, сегодня не стоит уклоняться от беседы с домочадцами.