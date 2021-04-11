Удачи и проблемы идут в комплекте — гороскоп на 12 апреля

1-29 лунные сутки. Симпатия и взаимный интерес борются с негативом (ревностью, старой обидой).

Возможен тупик. Рано строить планы. Положение Луны намекает на проблемную зону в сфере финансов.

Всюду возможен подвох, изъян. Щедрый дар может быть желанием сбыть неликвид. Рискованны сделки. Легко купить бракованный товар. Ситуация начнет меняться к ночи, но стабильности это не прибавит. Возможно брожение на рынке, экономическая авантюра. Полезно проанализировать ситуацию: вероятно, где-то были отпущены тормоза, сбиты ориентиры, завышены ожидания или разбазарены ресурсы.

Овен

Сегодня все приятные моменты для Овнов чем-то омрачены. Взаимная любовь может сопровождаться ревностью, сделанный выбор - осложнениями. Могут быть испорчены любимые вещи и продукты. Возможна неоднозначная ситуация и с ресурсами (лишние траты, налог на доход или сделку). Лучше не покупать сейчас одежду и косметику, не делать личные фото. Строя планы, необходимо учесть финансовую нестабильность.

Телец

Тельцам лучше взять под контроль свои капризы и выдержать перерыв в несколько дней. Ситуация непредсказуема, потребности и вкусы нестабильны. Нужно дать «отлежаться» любым идеям, планам и симпатиям. Желательно поставить на паузу сделки и материальные траты (особенно, на личные нужды): они или теряют актуальность, или преждевременны. Стоит выждать с обменом, возвратом, обновлением имиджа и диеты.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут зайти в тупик (особенно, за компанию с другими людьми). Возможен неблагоприятный финал любовного приключения, финансовой авантюры, затратного эксперимента. Гармонию не вернуть - остается вспоминать, как хорошо все начиналось, и гадать, где ошибка. Возможно, были завышены аппетиты или не учтены «подводные камни». Назреют перемены в денежных делах, любви и общении с друзьями.

Рак

Ракам лучше воздержаться от решений. Важно усмирить аппетиты: сегодня легко поддаться завышенным ожиданиям, гордыне, карьерным или иным амбициям, желанию отыграться. Искушать может роман, высокооплачиваемая должность, расширение полномочий, выгодная сделка (на деле, это тупик, неликвид или тяжкое бремя). Возможны перепады чувств. Стоит критичнее воспринимать социальные и финансовые прогнозы.

Лев

Сегодня Львам важно вовремя остановиться - иначе можно взлететь на чересчур большую высоту, перевернуть свои планы и найти себе дополнительные проблемы. Не стоит давать нереальные обещания, бесконечно расширять права и завышать бюджет: легко создать почву для зависти или конкуренции с друзьями. Полезно держать руку на пульсе финансово-экономических событий (особенно, если есть дела за рубежом).

Дева

Сегодня звезды советуют Девам смиренно принять то, что нельзя изменить. Там, где инициатива возможна, не стоит пытаться срочно все исправить, лучше взять под контроль свое нетерпение и подождать, пока не уляжется буря. Хорошие перемены наступят сами, но не ранее вечера, и будут сопровождаться нервозностью. Не исключено, что вам придется ждать компенсации или новых возможностей еще несколько дней.

Весы

Сегодня над приятными совместными проектами Весов нависнет тень. Чем теснее контакт, обширнее планы и больше общих ресурсов, тем острее будет чувствоваться ее присутствие. Сохранить гармонию и обеспечить перевес взаимных симпатий над скрытой неприязнью помогут дружелюбие и благородство. Не повредит дотошность в материальных делах: грядут новшества, возможны «коты в мешке» и сделки с обременением.

Скорпион

В этот день Скорпионам желательно доводить до конца дела, даже мелкие. Важно не оставлять финансовых, моральных и эмоциональных долгов и прочих шлейфов от завершающегося сюжета. Лучше не претендовать на чужое и отдать то, что вам не принадлежит, а также не брать чересчур щедрых подарков. Одновременно, стоит ценить дары, принесенные от чистого сердца (искреннюю помощь, благодарность за работу).

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит пытаться извлечь из ситуации то, чего она не может им дать: ценных бонусов и без того достаточно. К завышенным аппетитам может вести навязчивая память о прошлом - например, желание отыграться за прежние провалы и болезненные потери. Превысив лимит своей удачливости, не стоит надеяться на чудо: кредиты придется гасить, долги отрабатывать, и вряд ли на льготных условиях.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не поддаться негативному настрою - иначе даже вечером, когда ситуация улучшится, их ждет худший сценарий. Следует победить дурные привычки и объявить бой лишним запросам, так как вредно любое нарушение баланса. Не стоит переедать, расширять владения, увеличивать бюджет, допускать перерасход и рост налогооблагаемой базы. Возможна любовная драма, конфликт из-за наследства.

Водолей

День помогает Водолеям во всем, но не даром. В нагрузку к удаче, которая их ждет, он устроит им подвох или создаст вокруг их побед негативную атмосферу. Будьте разборчивы, чтобы не польститься на «вчерашний день» или на «порченый товар». Взяв свою законную долю благ и симпатий, лучше остановиться. Если в вашей голове не сработает автоматический ограничитель, барьер вашим прихотям выставит судьба.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам поставить границы своей щедрости, внимательнее искать покупки и цели для инвестиций. Если стратегия неверна, любую прибыль «съедят» убытки (накладные расходы, налоги). Независимо от ваших личных вглядов и привычек, актуальные новые тенденции и ценности выгоднее устаревших. Чем больше вы дорожите ресурсами, тем больше оснований разобраться в бурной рыночной ситуации.