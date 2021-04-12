Пять главных однолюбов среди знаков зодиака

Какие знаки готовы прожить со своим избранником до конца жизни?
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил топ-5 знаков зодиака, которые отличаются преданностью.
Пятое место в рейтинге занимают Раки. Они легко поддаются чувствам, склонны к флирту. А благодаря общительности и энергичности представители этого знака нередко попадают в разного рода истории. Но если они влюбляются, то уже не меняют своих решений. Они готовы идти на уступки в отношениях, но не отпустят избранника.
На четвертой строчке расположились Весы, которые умеют избегать искушений из-за прирожденной умеренности. Они привыкли взвешивать каждое решение, поэтому готовы нести ответственность за свой выбор на протяжении всей жизни, в том числе и в любви.
Третья позиция досталась Стрельцам. Они не любят демонстрировать свои эмоции, тем не менее непременно относятся к числу «однолюбов», так как их молчание порой скрывает что-то важное и сокровенное. За их внешним холоднокровием могут спрятаться эмоции, но не суть.
Второе место рейтинга экстрасенс отдал Львам, которые умеют быть преданными в любви. Избранник для них становится частью их самих, поэтому предательство в данном случае равносильно предательству себя. Они легко меняют все ненастоящее, однако настоящим чувствам остаются глубоко верны, отметил экстрасенс.
Лидером рейтинга стали Овны. Истории про один раз и на всю жизнь — это непременно про них. Любовная история этого знака может начаться еще в школе. Несмотря на удивление окружающих, Овны не отступят, так как часто уверены, что это их судьба.
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