Какие знаки зодиака разбогатеют в мае

Василиса Володина сделала финансовый прогноз на следующий месяц.
Кого последний месяц весны будет успешным в денежном плане и почему сейчас стоит вкладывать средства в долгосрочные проекты.
Покровитель мая - Белый Металлический Бык, который всячески помогает тем, кто любит трудиться. Тех, кто четко выполняет указания начальства и прекрасно справляется со своими обязанностями, ждет заслуженная награда - в середине месяца их неплохо поощрит руководство. В целом усердие всех знаков зодиака будет вознаграждено позитивными переменами в финансовом положении.
Больше других обогатятся Козероги, Рыбы и Львы. Бык поддержит еще и Овнов с Тельцами. Поспособствует успеху и то, что в мае Юпитер находится в знаке Рыбы - это положение планет придает всем особый энтузиазм и заряжает позитивом, а также верой в собственные силы. Следует быть осторожным и трезво оценивать свои силы, строя планы.
Перечислила Володина и благоприятные для новых начинаний дни месяца: 2, 18, 20, 21, 25 мая. А вот 6, 9, 11, 26, и 30 мая лучше отдохнуть и не браться за дела, поскольку в эти дни есть шанс попасть в затруднительную ситуацию.
6-7 лунные сутки. Луна и Марс заставляют нас взобраться на самую высокую карьерную вершину, пробить все преграды и дотянуться рукой до мечты. Вплоть...
7-8 лунные сутки. Сегодня домовитая Луна в Раке приглашает побыть в компании близких людей, отдать дань кровным связям, семейному уюту и домашним...
Венера покидает знак Овна, место своего изгнания, и переходит в среду вечером в Тельца, знак своей обители, где ей тепло и уютно. Мы почувствуем это,...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы спрашиваем себя: «Насколько мы совместимы?»...
Неделя уникальна сочетанием позитивных влияний и планетарных аспектов, которые будут влиять на деловую сферу сильнее, чем на какую бы то ни было еще...