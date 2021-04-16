Какие знаки зодиака разбогатеют в мае

Василиса Володина сделала финансовый прогноз на следующий месяц.

Кого последний месяц весны будет успешным в денежном плане и почему сейчас стоит вкладывать средства в долгосрочные проекты.

Покровитель мая - Белый Металлический Бык, который всячески помогает тем, кто любит трудиться. Тех, кто четко выполняет указания начальства и прекрасно справляется со своими обязанностями, ждет заслуженная награда - в середине месяца их неплохо поощрит руководство. В целом усердие всех знаков зодиака будет вознаграждено позитивными переменами в финансовом положении.

Больше других обогатятся Козероги, Рыбы и Львы. Бык поддержит еще и Овнов с Тельцами. Поспособствует успеху и то, что в мае Юпитер находится в знаке Рыбы - это положение планет придает всем особый энтузиазм и заряжает позитивом, а также верой в собственные силы. Следует быть осторожным и трезво оценивать свои силы, строя планы.

Перечислила Володина и благоприятные для новых начинаний дни месяца: 2, 18, 20, 21, 25 мая. А вот 6, 9, 11, 26, и 30 мая лучше отдохнуть и не браться за дела, поскольку в эти дни есть шанс попасть в затруднительную ситуацию.