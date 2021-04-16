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Астрологи предупредили об ухудшении здоровья из-за полнолуния

16 апреля 2021ГороскопыNews.ru

Многие люди могут испытать проблемы со здоровьем из-за приближающегося полнолуния. Оно наступит 27 апреля в 06:33 утра.

Астрологи предупредили об ухудшении здоровья из-за полнолуния
Фото: depositphotos

Как сообщила астролог Юлия Погорельченко, в этот день спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Скорпион.

Она посоветовала ничего не планировать на этот день, а также не принимать важных решений, проявлять такт во время ссор с близкими и знакомыми.

Могут вскрыться самые тайные желания, не всегда красивые поступки и мысли, есть угроза услышать то, что может ранить.

Астролог Влад Росс отметил, что могут напомнить о себе старые болезни, нужно беречь себя и отказаться от излишних нагрузок.

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