Астрологи предупредили об ухудшении здоровья из-за полнолуния

Многие люди могут испытать проблемы со здоровьем из-за приближающегося полнолуния. Оно наступит 27 апреля в 06:33 утра.
Как сообщила астролог Юлия Погорельченко, в этот день спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Скорпион.
Она посоветовала ничего не планировать на этот день, а также не принимать важных решений, проявлять такт во время ссор с близкими и знакомыми.
Могут вскрыться самые тайные желания, не всегда красивые поступки и мысли, есть угроза услышать то, что может ранить.
Астролог Влад Росс отметил, что могут напомнить о себе старые болезни, нужно беречь себя и отказаться от излишних нагрузок.
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