Судьба организует поток событий — любовный гороскоп на 22 апреля

Сегодня в наши романтические планы ворвутся обстоятельства и нестандартные ситуации.
Утром Овны выставят в своей программе любви максимальный уровень яркости, чтобы получить больше позитивных эмоций. Они попробуют ускорить события или что-то наверстать. Вечер заставит их занять более скромную, зато здравую позицию, многие Овны найдут новый способ быть полезными любимому человеку.
Сегодня утром многие Тельцы ищут в любви невозможного. Они не хотят видеть, что некоторые из их оригинальных желаний попросту невыполнимы. Истинную гармонию отношений и реальные подвижки в делах сердечных им обещает вечер: именно на это время им стоит отложить свидание, знакомство или переписку.
В начале дня Близнецам хочется любви-праздника, но в таком режиме их ждет разочарование и утомление. К вечеру в отношениях восторжествует здравый смысл. Романтический акцент ослабеет, в сравнении с практическим и дружеским. Если Близнецы и их партнеры примут этот факт, общение сложится гармонично.
Сегодня Ракам лучше отложить всю активность в делах сердечных на вечер: он подарит им все, чего они хотят в данный момент, и нарисует им более правильную картину будущего. Не исключено, что объект симпатий внезапно объявится сам, с оригинальной просьбой, приглашением или настроением для флирта.
Сегодня Львы готовы лететь на крыльях любви в светлое будущее. Если события не отвечают их ожиданиям (порой завышенным), возможна попытка тут же компенсировать ущерб и заглушить досаду. Оба сценария энергетически затратны, вечером придет неизбежное эмоциональное выгорание и вынудит сбавить обороты.
Сегодня подвижки в любви ожидают Дев вечером. Звезды обещают им не просто приятные поправки к известному ходу событий, а самый настоящий прогресс. Это хорошее время для личного знакомства и удаленной переписки, для обмена комплиментами, предложениями, личными фото и мелкими нешаблонными подарками.
Утром Весы одержимы любовью (или тем, что за нее принимают). Под наркозом острых ощущений и яркой обстановки они могут не замечать, что рискуют. Вечером подаст свой голос здравый смысл, многим Весам он поможет удержаться на краю пропасти. Ощущения станут менее яркими, зато отношения более ровными.
Сегодня вечером Скорпионы сделают шаг к улучшению отношений и приблизятся к своему любовному идеалу. Это удачный момент для знакомств и свиданий. Обязательная прелюдия к сближению - приятная неформальная беседа. Уделите внимание ее деталям: партнер не намерен скучать и не простит вам банальностей.
Сегодня Стрельцы желают оставаться в любви максималистами и идеалистами, но жизнь подводит их к другим взглядам и заставляет выражать любовь другими способами. Вечером успех отношений зависит от внимания к деталям. Возможно, придется проявить заботу о здоровье партнера или уделить внимание его питомцу.
Козерогам стоит планировать свидания и личные контакты на вечер, так как утром их непомерная самоотдача в любви может привести к нежелательным побочным эффектам. Во избежание осложнений, звезды советуют им включить природный прагматизм и держаться в отношениях принципа «тише едешь, дальше будешь».
Сегодня влюбленные Водолеи стремятся выложиться в отношениях «на все сто». Они надеются соответствовать одновременно ожиданиям партнера и собственным идеалам в любви, требованиям окружения и необычной обстановки. Вечером миссия станет невыполнимой и свидание будет уместнее в приватном формате.
Сегодня любовная удача ждет Рыб вечером. Утренние инициативы - фальстарт и лишняя суета. На вечер спокойно планируйте контакты и встречи. Если у вас нет плана, вы одиноки и в тупике, не унывайте: судьба сама организует поток событий, вам нужно лишь включиться в него (например, ответить на письмо).
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