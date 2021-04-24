Встаем пораньше — финансовый гороскоп на 25 апреля

Сегодня стоит встать пораньше и начать заниматься делами с самого утра.

Овен

Первая половина дня связана у Овнов с ростом производительности труда и уровня доходов. Причем, часть прибавки к доходам может выйти за счет дополнительной подработки по совместительству или на полставки. Отношения с коллегами и подчиненными складываются доброжелательные. К концу дня наступает неудачное время для принятия финансовых решений.

Телец

Наиболее важные дела звезды советуют запланировать Тельцам на утренние часы. Это наиболее удачное время с точки зрения деловой активности. Хорошо пойдет работа в составе творческого коллектива, связанная с проектно-конструкторской и исследовательской работой. Усиление дара предвидения позволит вам преуспеть в составлении бизнес плана, который будет вполне реалистичным.

Близнецы

У Близнецов этот день благоприятен для контактов с начальством и выполнения поручений деликатного свойства. Отношения с вышестоящим руководством складываются вполне доверительные. В начале дня руководящим работникам поступит важная информация. В конце дня вы можете почувствовать усиление усталости и спад уровня работоспособности – экономнее расходуйте свои силы.

Рак

Удачно складывается этот день для Раков, проходящих обучение в вузе или занимающихся повышением уровня профессиональных знаний в рамках курсов повышения квалификации. Вы сможете относительно легко усвоить ключевые понятия учебного материала. Используйте все имеющиеся у вас возможности для сбора полезной информации и обмена мнений. Конец дня неблагоприятен для рекламных акций.

Лев

Удачно складывается этот день для руководящих работников, сосредоточенных на реформировании структуры управления и кадровых перестановках. Изменения, которые вы произведете в первой половине дня, будут способствовать повышению производительности труда. Старайтесь решительно избавляться от всего устаревшего и утратившего свою эффективность.

Дева

В первой половине дня Девы смогут с успехом договариваться с потенциальными деловыми партнерами о сотрудничестве. Можно подписывать юридические документы, оформлять иные виды деловых отношений. При работе в сфере услуг вы будете пользоваться популярностью у клиентов. В конце дня могут возникнуть осложнения при деловых контактах и работе с информацией.

Весы

Весам в начале дня сопутствует удача в делах, связанных с использованием технических средств в своей работе. Особенно это относится к тем, кто занимается ремонтом и обслуживанием техники и механизмов. Обязательно вникайте в детали и тонкости, ищите наиболее оптимальные пути устранения неисправностей. Хорошо проявят себя изобретатели, рационализаторы, инженеры и мастера сервисных центров.

Скорпион

Скорпионы преуспевают в делах, связанных с оказанием индивидуальных клиентских услуг и любыми видами творческой деятельности. Открытый стиль деловой активности окажется наиболее эффективным. Вы сможете предложить новые виды услуг, которые будут пользоваться популярностью у клиентов. Самые важные дела рекомендуется планировать на утреннее время.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется браться за те дела, которые сегодня сможете довести до полного завершения. Успешно пойдут дела, связанные с недвижимостью, строительством, коммунальными службами. Коллеги будут готовы оказать вам необходимую поддержку. Также это хорошее время для подготовки отчетной документации. В конце дня может ухудшиться ваше самочувствие.

Козерог

Козерогам рекомендуется в первой половине дня усилить внимание к профессиональному обучению и развитию делового сотрудничества. Торговым работникам могут подвернуться удачные варианты для совершения сделок. Успешно проходят рекламные мероприятия у консультантов сетевого маркетинга. В конце дня воздержитесь от финансовых рисков.

Водолей

Водолеям в первой половине дня удастся увеличить финансовую отдачу от своего труда. Возможно, это будет связано с получение более выгодных заказов. Также это благоприятное время для подготовки финансовых отчетов и анализа своих бюджетных возможностей. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества.

Рыбы

Рыбам сегодня удастся добиться поставленных целей при выполнении двух условий. Во-первых, вы сможете преуспеть, если наиболее важные и трудоемкие дела запланируете на утренние часы. Во-вторых, если будете проявлять инициативу в контактах с другими людьми. Вы преуспеете в поиске полезных для делового сотрудничества людей и укрепите свои деловые связи.