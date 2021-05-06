Наслаждаемся моментом — любовный гороскоп на 7 мая

Сегодня стоит растягивать каждый момент — так он надолго врежется в память.

Овен

Утром Овны играют в скрытность. Возможно тайное свидание, нежелание афишировать прошлое или насыщенную личную жизнь, стремление сохранить баланс и ловко распределить свое внимание между двумя целями. Стоит определиться со своими надеждами и возможностями, иначе вечером есть риск наломать дров.

Телец

Сегодня подходящая атмосфера для любви ожидает Тельцов утром. Если пара провела ночь вместе, не стоит слишком быстро прощаться, можно растянуть удовольствие. Вечер - время хитрых манеров и тайных приключений, которые далеко не всем Тельцам пойдут на пользу. Лучше повременить с новыми знакомствами.

Близнецы

Утром влюбленные Близнецы чувствительны и на чем-то втайне зациклены. Их эмоции глубоки, но мысли не слишком конструктивны. Возможно желание удержать прошлое или получить компенсацию за него. Звезды советуют дождаться вечера: мышление станет более ясным, появится энергия для правильных действий.

Рак

Ракам стоит ценить минуты любви и согласия в первой половине дня: сегодня это самый гармоничный период в их личных отношениях. Даже если партнер чем-то недоволен, он (она) предпочтет этого не показывать. А вот вечером любая активность Раков чревата, легко оказаться на грани тупика или конфликта.

Лев

Для Львов этот день может начаться с пассивного нагнетания тумана в любовных делах. Возможно беспокойство об их духовной, моральной или интимной стороне, а также о будущем романа. Вечер снимет лишнюю эмоциональную напряженность и поможет по-дружески поговорить с партнером в нейтральной обстановке.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не откладывать встречу с любимым человеком и организовать ее как можно раньше (лучше прямо с утра). С каждым часом атмосфера будет терять часть своего магического очарования, а вечером срочные дела могут и вовсе оказаться несовместимы с гармоничной личной жизнью.

Весы

Сегодня отношения Весов с любимым человеком могут оказаться неровными из-за эмоциональной напряженности. Дадут о себе знать накопившиеся обиды или другие обстоятельства. Если разговор неизбежен, планируйте его на вечер: несмотря на сложный психологический фон, есть надежда на конструктивный диалог.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам не стоит пропускать утренние часы: именно они богаты оттенками эмоций и дают им дополнительное время насладиться минутами взаимного удовольствия. Вечером о приятном пассивном времяпрепровождении в обществе любимого человека придется забыть, срочные дела будут важнее.

Стрелец

Утром влюбленным Стрельцам предстоит сразиться с эмоциональным негативом, пока его яд не просочился им в душу. Не разобравшись с плохими воспоминаниями, тайными страстями или порочными наклонностями, вечером есть риск стать их марионеткой и все испортить. Главное правило в любви - играть честно.

Козерог

Сегодня Козероги настроены на любовную идиллию в первой половине дня, и это взаимно. Звезды советуют отложить все дела и провести как можно больше времени в компании любимого человека. Вечером наступит коварное время острых ссор и полупримирений, плохую роль сыграет давняя обида или неуживчивость.

Водолей

В первой половине дня Водолеи не слишком предприимчивы в любовных делах, зато чувствительны и привязчивы. Даже если им что-то не нравится в отношениях, они предпочтут ничего не менять. Вечером они, наконец, соберутся с духом и решат проявить активность, но их могут деморализовать внешние помехи.

Рыбы

Сегодня боги любви на стороне Рыб в первой половине суток. Сами Рыбы при этом пассивны и предпочитают не искать нового, а наслаждаться имеющимся. Они будут как можно дольше длить момент гармонии, в реальности или в своих мечтах. Если вечером им придет охота что-то предпринять, они потерпят неудачу.