Тише едешь — дальше будешь — финансовый гороскоп на 14 мая

Сегодня не стоит торопиться: чем точнее вы выполняете задачи, тем быстрее приближаетесь к цели.

Овен

У Овнов в этот день могут возникнуть осложнения в отношениях с вышестоящим руководством. Старайтесь не попадать в поле зрения начальства без крайней производственной необходимости. Строгое исполнение служебных инструкций и следование указаниям начальства поможет смягчить остроту ситуации. Не делайте того, о чем вас никто не просит.

Телец

Тельцы в этот день могут столкнуться с задачами, для преодоления которых может не хватить знаний. Дефицит профессиональных знаний может стать причиной понижения вашей деловой репутации. Это не лучший день для прохождения переаттестации. Учитывая особенности этого дня, отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Близнецы

Близнецам в этот день не рекомендуется брать на себя ответственность за распоряжение чужими финансовыми ресурсами. Однако если ваша работа связана с денежными операциями, то старайтесь быть предельно осмотрительными, и не допускайте никаких рисков. Внимательно заполняйте реквизиты на банковские переводы – есть риск отправить деньги не по назначению.

Рак

Ракам в этот день звезды советуют приостановить переговорный процесс и не подписывать никаких соглашений о сотрудничестве. Это достаточно напряженный день, когда вы рискуете поддаться эмоциям и допустить ряд поспешных опрометчивых поступков. Возможно, при подготовке документов, вы рискуете упустить важные моменты, исправить которые в дальнейшем будет нелегко.

Лев

Львы в этот день могут почувствовать усиление препятствий в работе. Основная сложность момента в том, что причины для некоторых препятствий будет трудно выявить, а значит и устранить. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Вам может поступить ложная информация, руководствуясь которой вы рискуете допустить ошибку. Также старайтесь не перенапрягаться в работе, берегите здоровье.

Дева

У Дев этот день может быть связан с осложнениями в новых делах. Возможно, у вас усилится потребность в творческой деятельности, однако для успеха в этом вам будет недоставать последовательности и методичности. Не следует браться сразу за множество дел, пытаясь решить их в параллельном режиме. Также старайтесь избегать контактов с излишне нервными и агрессивными людьми, берегите себя от стрессовых ситуаций.

Весы

Весам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущей работы и укреплении отношений с коллегами. Это не лучший день для развития делового партнерского сотрудничества и карьерного продвижения. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно и вам придется многого добиваться ценой больших усилий. Следите за исполнением договорных обязательств.

Скорпион

Скорпионам сегодня, возможно, придется провести много деловых контактов и поездок. Это весьма интенсивный день с точки зрения информационной нагрузки. Чтобы добиться результата постарайтесь не распылять внимание на множество дел, а сосредоточиться на одном главном направлении. Будьте осмотрительнее при совершении торговых сделок и при закупках оптовых партий товара на базах.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут возникнуть осложнения с финансами. Например, работодатель может задержать вам выплату зарплаты или на ваш банковский счет не поступит своевременно платеж. Неурядицы с финансами могут негативно отразиться на производительности вашего труда. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций в рискованные коллективные проекты.

Козерог

У Козерогов сегодня усиливается потребность в самостоятельном принятии решений. Однако, наряду с этим, в одиночку не всегда удается добиться нужного результата. А при попытке выстроить деловое партнерское взаимодействие вы можете столкнуться с отсутствием взаимопонимания. В результате внезапного изменения обстоятельств вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.

Водолей

Водолеям в этот день, возможно, придется преодолевать сопротивление на пути к реализации своих целей. Старайтесь ценить свое рабочее время и не отвлекаться на посторонние контакты. В отношениях с коллегами воздержитесь от высказывания личностных оценок – это может помешать работе. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций – иначе это может привести к ухудшению самочувствия.

Рыбы

Рыбам в этот день звезды советуют воздерживаться от долгосрочного и среднесрочного планирования. Не лучшее время для коллективной творческой работы, проектно-конструкторских разработок и научно-технических исследований. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности. Не торопитесь применять в своей работе технические новинки.