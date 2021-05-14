Не проходим мимо нуждающихся — гороскоп на 15 мая

4-5 лунные сутки. Сегодня тандем Луны и Марса работает на топливе привычек и личных нужд, с примесью более высоких и тонких мотивов.

Среди них - вера, новая надежда, благое намерение или служение тайной идее. Не исключены и низменные страсти (месть, реванш). В любом случае, все порывы дня окрашены сильными эмоциями. Вдохновение побуждает расширять и обустраивать дом - или, наоборот, покидать его ради духовных поисков и возврата на родину. Появляются новые стимулы помогать «своим», обновлять хозяйство и уклад. Возрастает интерес к землякам, единоверцам, дальней родне, зарубежному гражданству или недвижимости.

Овен

Сегодня Овнам стоит направить свои усилия на дом, семью, личную территорию, в широком смысле - на истоки, физическую и духовную родину. Важно заняться делом: нерастраченная душевная энергия выльется в острую ссору, повторство дурной привычке или бытовой травматизм. День подходит для домашних работ, уборки, помощи родителям. Внимания может требовать родня в эмиграции или недвижимость за рубежом.

Телец

Сегодня Тельцы получают новый импульс для своей деловитости. Жизнь дает им поле для применения хозяйственных талантов и бытовой изобретательности. Если площадка для активности уже есть, она расширяется, ждет поддержка, развитие, одобрение инициатив. Можно бросить силы на дом, загородные владения, семейный бизнес, модернизацию хозяйства. Возможен казус в пути, сюрприз в общении с родственниками.

Близнецы

Сегодня Близнецам подворачивается повод поработать на новые цели. Среди мотивов - карьерный рост и успех (особенно, за рубежом или в международной компании), расширение личных и семейных владений, повышение заработка, выплата ипотеки или крупного долга. Возможен интерес к освоению целевых выплат: гранта на учебу или исследования, материнского капитала. Мелкие покупки должны быть функциональными.

Рак

Сегодня переполняющей Раков энергии нужен выход. К счастью, жизнь открывает им новые горизонты и подсказывает дополнительные удачные пути к исполнению желаний. Несмотря на эгоистический мотив, многие Раки руководствуются не только личными интересами: они готовы (должны) работать на общую цель или воевать за идею. Вдохновение извне добавляет им сил и азарта для преодоления тупиков и ловушек.

Лев

Сегодня Львам важно заботиться о близких людях или защите своих жизненных тылов. Требуют нового внимания семейные владения на родине и за рубежом. Может нуждаться в заботе верный друг, старый дом, раритетный инструмент, авто для долгих путешествий или питомец, заведенный для охраны. Пора обновить и свой духовный оплот (традиции, мировоззрение). Начинания этого дня подпортит хроническая проблема.

Дева

Сегодня Девам нужно смотреть вперед, но работа на будущее часто означает для них запрос в прошлое. Придется вернуться к старым резервам, техническим или человеческим. Если неоткуда ждать помощи в новой ответственной обстановке, ее окажут родственники или давние друзья по несчастью (в том числе, проживающие вдалеке от вас). Неожиданную поддержку могут оказать даже люди с ненадежной репутацией.

Весы

Этот день добавит Весам хлопот и эмоционального напряжения. На первое место могут выйти домашние или деловые обязанности. Возможны ссоры с близкими, партнерами, начальством, заказчиками, покупателями и продавцами, домочадцами и квартирантами. Вероятна схватка с конкурентами. Логические доводы и дипломатические приемы могут оказаться бессильны, если в игру вступят эмоции (особенно, давние обиды).

Скорпион

Сегодня звезды снабжают Скорпионов внутренней душевной энергией и внешним источником вдохновения. Им может помочь поддержка близкой или дальней родни, одобрение авторитетов или, как будут утверждать некоторые представители знака, прямой канал наверх. «Движком» может стать вера, озарение. Расширение горизонтов на деле будет стремлением взять реванш, вернуть успех и обновить прежнее мировоззрение.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется заняться непростой задачей, порой оказываясь на грани кризиса. День мотивирует на порывы, связанные с жильем, расширением владений, наследством, ремонтом, эмиграцией, зарубежной недвижимостью, на решение проблем с долгом, кредитом, налогом, охраной, страховкой, ликвидацией ущерба. Возможна авантюрная мечта вернуться к истокам, например, на большую родину вместо малой.

Козерог

Сегодня Козероги затаят в душе обиду, если их вынуждают уступить инициативу. Чужое поведение для них - триггер неприятных переживаний. Опасна деловая, семейная и другая острая конкуренция. Важно избегать интриг и двойственных ситуаций, искать согласия. Сейчас рождаются новые (или возвращаются старые) точки соприкосновения, способные многое сгладить. Например, узы кровного или духовного родства.

Водолей

Сегодня Водолеям предстоит погрузиться в домашние, деловые или другие хлопоты. Часто они будут вынужденными и заставят их обращаться к неприятным страницам прошлого. Внимания может ждать старый дом, запущенная болезнь, раритетная вещь, слабый родственник, бездомное животное. День подходит для дел, связанных с услугами на дому, социальной помощью, волонтерством, ремонтом, медицинским патронажем.

Рыбы

Сегодня силы Рыб приумножает новое вдохновение, но ничто не принуждает их к лишним телодвижениям. Если они решат повысить нагрузки, выполнить сложный трюк или совершить подвиг, это будет их добровольное решение. Избыток эмоций может подтолкнуть их к любовной, спортивной, игровой или деловой активности. Приветствуются благородные мотивы: забота о детях, близких, подопечных, о слабых существах.