Рассчитываем только на себя — финансовый гороскоп на 16 мая

Сегодня не стоит просить о помощи кого-либо, лучше рассчитывать на свои силы.

Овен

У Овнов этот день может запомниться тотальным невезением в финансовых вопросах. Возможно, вы будете склонны излишне поспешно и опрометчиво тратить деньги, поэтому будете испытывать их недостаток. Могут быть задержки с переводом заработанных денег на ваши счета. Не лучшее время для инвестиций, финансовых спекуляций и рекламной деятельности.

Телец

У Тельцов сегодняшний день может быть связан с неудачными инициативами, касающимися делового сотрудничества. Не рекомендуется вести переговоры и выступать в качестве посредников в разрешении спорных вопросов. Необязательное поведение делового партнера может помешать вам довести до конца начатое дело. Бизнесменам следует строже контролировать исполнение договорных обязательств.

Близнецы

Если Близнецов что-либо не устраивает в существующих условиях работы и вам бы хотелось получить больше полномочий, то сейчас не лучшее время для того, чтобы беседовать об этом с работодателем. Возможно, вы можете недостаточно внимательно относиться к работе с информацией, цифрами – чаще перепроверяйте себя во избежание ошибок.

Рак

Раки сегодня вряд ли дождутся обещанной премии или иного материального поощрения от работодателя. Ваше отношение к финансам может быть излишне эмоциональным. Если вы работаете с деньгами, в кассе или бухгалтерии, то возможны частые ошибки – будьте спокойнее, тогда и ошибок будет меньше. Бизнесменам будет нелегко привлечь инвесторов к развитию своих проектов.

Лев

Сегодня Львам, возможно, придется давать ответы на сложные профессиональные вопросы, и это будет весьма непросто сделать. Не лучший день для прохождения экзаменов по переаттестации, собеседования при трудоустройстве. Старайтесь сохранять спокойствие и не нервничать, в случае неудач. Воздержитесь от публичных заявлений и рекламных мероприятий.

Дева

Девам звезды не советуют соглашаться на неофициальную подработку при отсутствии твердых гарантий оплаты труда. Обязательно берите полную предоплату перед выполнением заказов. Также это не лучшее время для сбора всевозможных документов и справок в официальных инстанциях – вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками и напрасно потеряете время.

Весы

У Весов сегодняшний день складывается нестабильно для деловой активности. Дело в том, что внешние обстоятельства могут часто меняться и вам всякий раз придется перестраиваться. Будьте готовы к неожиданностям. Особенно это относится к творческому труду в составе коллектива, например, к работе в проектно-конструкторском бюро.

Скорпион

Скорпионам в этот день будет нелегко соответствовать запросам вышестоящего руководства. Возможно, вам придется выслушать ряд критических замечаний по поводу медлительности в работе и задержкам при выполнении данных поручений. Не лучший день для подписания трудового договора при трудоустройстве. От ведения переговоров пока лучше воздержаться.

Стрелец

У Стрельцов, находящихся в служебной командировке, этот день может стать похожим на сплошную полосу препятствий. Вы можете сталкиваться с непредвиденными препятствиями, и это заметно снизит результативности вашего труда. Постарайтесь не браться за новые дела. Слишком сложные и трудоемкие виды работ также могут попасть в зону риска. Для их выполнения вам может не хватить квалификации.

Козерог

Козерогам в этот день лучше не брать на себя ответственность за оперирование чужими деньгами. Это относится к работникам обменных пунктов и кредитно-финансовых учреждений. Неблагоприятен день и для оформления банковских ссуд, кредитных карточек и пр. Также нежелательно брать и давать деньги взаймы – вернуть обратно эти деньги будет проблематично.

Водолей

Водолеям сегодня будет нелегко вести переговоры с деловыми партнерами, и заниматься обслуживанием клиентов. Дело в том, что сейчас затруднен контакт с людьми, связанными с вами по работе в том или ином качестве. Из-за непонимания может произойти недоразумение и возникнет конфликтная ситуация. Не лучший день для подписания трудового договора при трудоустройстве.

Рыбы

Рыбы, работающие в офисе, сегодня могут столкнуться с препятствиями при выполнении текущих профессиональных обязанностей. Возможно, вам не будет хватать знаний, чтобы решить те или иные вопросы. При обращении за помощью и советам к коллегам вы можете получить отказ. Также в этот день студентам будет непросто применить теоретические знания на практике.