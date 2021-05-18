Астролог предупредила о предстоящей петле ретроградного Меркурия

Василиса Володина рассказала, что в конце мая ожидается очередная петля ретроградного Меркурия.

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, что в конце мая ожидается очередная петля ретроградного Меркурия, и пообещала сообщить об этом «примечательном времени».

Как написала Володина в своем Instagram, «полная петля займет все время, пока он ходит туда-сюда-обратно от 17 до 25 градуса Близнецов (с текущего момента до 7 июля)».

Астролог подчеркнула, что каждый астрологический феномен несет в первую очередь персональный смысл, однако дала общие рекомендации на предстоящий период для различных знаков зодиака.

В частности, Овнам Володина посоветовала избирательно подойти к получению знаний, а Тельцам — задуматься об альтернативных способах заработка. Близнецов эксперт призвала избавиться от инфантилизма, а Раков — решить внутренние проблемы.

Львов астролог предупредила о возможных неприятных сюрпризах от друзей, а Девам пообещала удачный шанс в работе. Весам специалист посоветовала переосмыслить все, чему их учили, а Скорпионам — собрать максимальное количество информации, чтобы пережить предстоящее нелегкое время.

Стрельцов Володина предостерегла от шуток с партнером, а Козерогам порекомендовала сменить подрядчиков. Водолеям, по мнению астролога, пора монетизировать новые знания, а Рыбам — упорядочить отношения с родными и друзьями.