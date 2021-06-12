Поле для игр и авантюр — гороскоп на 13 июня

3-4 лунные сутки. В наследство от дня вчерашнего, дню сегодняшнему достается гармоничная общая атмосфера, но в ней все же могут прослеживаться нотки хорошо завуалированного негатива.

Луна в Раке сегодня за мир в доме и против открытого бунта на корабле, поэтому недовольство придется подавлять (или выражать окольными путями). Приятные мирные мероприятия, вроде шашлыков и семейных посиделок, имеют право на продолжение вплоть до вечера. Ближе к ночи ингрессия Луны в знак Льва сделает подарок любителям богемного образа жизни и рискованных ночных развлечений: появится креативная энергия, поле для игр и авантюр.

Овен

Этот день не дает нетерпеливым Овнам простора для новых действий, что может вызвать у них скрытую неосознанную раздражительность и желание на ком-то отыграться. Не стоит срывать зло на домочадцах, а также травить себе душу неприятной картиной ускользающего шанса и напрасно утекающего драгоценного времени: завтра многое наладится. Не исключено, что поле для действий появится уже сегодня вечером.

Телец

Основная часть дня обещает быть для Тельцов ровной. Наиболее приятна первая половина суток, в которой будет преобладать гармоничное послевкусие вчерашних эмоций. Это время пассивности, можно отдохнуть, отоспаться, помечтать. Звезды советуют ценить мирные минуты общения с близкими, так как к вечеру атмосфера начнет меняться. В конце дня возможны срочные хлопоты в доме, не исключена бессонная ночь.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше заняться малоприятной частью хозяйственных забот и финансово-налоговой политикой. Не помешает проверить домашние запасы: возможно, пора попрощаться со старой любимой вещью, что-то обменять, выкинуть или отдать. Если впереди дорога или игра, желательно начать подготовку со сброса лишнего балласта. К ночи возможен внезапный прилив активности, не исключается срочная поездка.

Рак

День станет тестовым для душевного состояния Раков и для их личных отношений. Гармоничный настрой и отсутствие подозрительных нот в поведении окружающих - хороший знак. Если на душе по неясной причине «скребут кошки», а в общении со значимыми людьми повисло гнетущее молчание, причина кроется в не изжитом до конца прошлом. Поздним вечером нежелательны спонтанные траты, деловые и финансовые ходы.

Лев

Сегодня вынужденное бездействие провоцирует у Львов плохие предчувствия. Им не стоит накручивать себя заранее, так как ситуация непредсказуема. Вечером вероятен прилив спортивного или творческого азарта, может потянуть на авантюру. Покой ленивых Львов нарушит нежданное событие. Возможно, придется срочно увидеться с другом, сменить деловую тактику. Возрастут риски из-за собственной импульсивности.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам отдыхать или свести хлопоты к минимуму. Не стоит раньше времени сворачивать домашние и дружеские посиделки, любовные встречи и другие приятные мероприятия: если они вам по душе, ничто не мешает продлить их до раннего вечера. Самое время дать волю эмоциям и ностальгии, «поплакать в жилетку» пассии, родственнику или другу. На ночь глядя может появиться неотложное дело.

Весы

Для Весов это не самый продуктивный день. Повышенная чувствительность будет сочетаться у многих Весов с низким физическим тонусом и временной слабостью духа. Им будет сложно успешно чем-то руководить и нести за что-то полноценную ответственность. Возможна зависимость от семейной обстановки или дел на родине. Если вечером наметится интересное дело или приключение, стоит заранее взвесить свои силы.

Скорпион

Сегодня Скорпионов не должно обманывать внешнее спокойствие обстановки: это пауза перед рывком или затишье перед бурей. «Час Х» может случиться быстрее, чем кажется, вечером или ночью. В его ожидании, полезно побыть в знакомых местах, в обществе любимого человека, наставника или близких. Не стоит строить программу действий на базе своего далекого прошлого, лучше опираться на опыт последнего года.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно не оказаться в заложниках у негативных эмоций. Вплоть до вечера их могут посещать дурные воспоминания и предчувствия. Возможна сверхчувствительность в связи с прошлым, деньгами, ресурсами, любовью, семьей. Не исключен страх перед раскрытием давних тайн. Если к ночи судьба даст возможность развеяться в неожиданном приключении, истинный Стрелец с радостью за нее ухватится.

Козерог

Козерогам сегодня придется мириться не только с чужой, но и своей собственной острой чувствительностью. Многие Козероги в этот день проницательны и видят куда больше, чем думают их визави. Сканируя чужие души, Козерогам лучше не обнародовать свои точные ощущения: правда подпортит гармонию и доверие в отношениях. Вечером нежелательны действия под влиянием порыва: их эффект не до конца предсказуем.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям заниматься несложной домашней рутиной и беречь здоровье. Если в программе дня отдых, нежелательны утомительные шумные развлечения. Вечером может наметиться яркое мероприятие с элементами игры, творчества, состязания, риска, театральности или авантюры. Прежде чем соглашаться на участие в таком шоу, стоит оценить свои силы: не исключено, что оно продлится до утра.

Рыбы

Сегодня Рыбы «в потоке» и все благополучно идет в нужном им русле. Но гладкий ход событий резко изменится в конце дня. Если вы уже включены в приятный вам процесс, позвольте ему длиться до вечера, но не затягивайте его до ночи: возникнут помехи. На исходе дня у вас внезапно появятся срочные хлопоты, возможны незадачи со здоровьем или сервисом, форс-мажоры на работе, проблемы у детей или питомцев.