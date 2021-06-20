Как запрограммировать ретроградный Юпитер на удачу

В воскресенье, 20 июня, Юпитер начинает ретроградное движение в знаке Водолей, что может круто изменить жизнь и благосостояние некоторых знаков зодиака – если они сами этому поспособствуют.

Как вести себя в такой ответственный день, чего опасаться и как запрограммировать себя на позитивные изменения, нам рассказала астролог-исследователь классической школы Ольга Гранкина.

Объясняя суть явления, астролог напоминает: в 2021 году Юпитер находится в знаке Водолея, но 14 мая сделал переход в знак Рыб, где будет находиться до 28 июля включительно, после чего вернется в Водолей и останется в этом созвездии уже до конца года. Ретроградным Юпитер бывает ежегодно, примерно в течение 4-х месяцев, вот почему у трети всех людей эта планета ретроградна и в их натальной карте (это нечто вроде нашего «звездного паспорта», индивидуальный гороскоп рождения, основанный на расположении планет на момент нашего появления на свет). 20 июня Юпитер развернется в ретроградное движение и пробудет в этом состоянии до 18 октября 2021 года.

— А землянам что от этой юпитерской рокировки?

— Возможность не просто заглянуть в будущее, но и получить внятный сигнал, в чем именно вам повезет и не повезет в следующем году. Все, что будет происходить с вами до 29 июля – это знаки и маркеры того, к чему надо стремиться или, наоборот, опасаться в 2022-м году. Рекомендую обращать внимание не только на события, но и на удивительные совпадения и синхронизацию (когда вы о чем-то или о ком-то подумали или сказали, и это тут же случилось или откуда ни возьмись появился тот самый человек). Также прислушивайтесь к своим эмоциям: все, что до 29 июля будет внушать вам безотчетное отторжение, неприятие или страх, делать не нужно, даже если формально это приятное или привычное действие. Верно и обратное: если вы вдруг ощутите энтузиазм и подъем сил и энергии по поводу, который вроде бы не сулит никаких открытий и выгод (встреча с однокашниками, просьба о помощи, приглашение от новых знакомых и т.п.), нужно не лениться и «подписываться». Возможно, это и есть «дверь» к исполнению ваших желаний, а лень и рационализм из серии «А зачем мне это нужно?» может провести вас мимо нее. Не забывайте, что Юпитер – самая благоприятная планета из всех, способная принести большое счастье и так называемый «фарт» — удачу, везение и кураж. Также Юпитер может повысить ваше положение в обществе и принести славу – в силу того, что именно эта планета отвечает за все расширения, увеличения, глобализацию, образование и путешествия.

— А от того, что такая прекрасная планета разворачивается к нам задом, не будет все наоборот?!

— Юпитер – планета позитивная, уважает оптимизм и веру в лучшее. Даже в ретроградном состоянии Юпитер не становится вредоносным – особенно в отношении тех, кто настроен на позитив – но при этом проверяет нас на выдержку и терпение. То есть результат каких-то ваших усилий может немного задержаться, успех и признание придут с небольшим опозданием, мечта исполнится чуть позже

Ретроградный Юпитер как бы дает нам время хорошенько подумать, предоставляя отсрочку в принятии важного решения. Намекает, что есть возможность вернуться к чему-то незавершенному, доработать важный проект и/или спокойно обдумать, переосмыслить и провести переоценку своих ценностей – уточнить у себя, доставляет ли вам удовольствие то, чем наполнена ваша жизнь в глобальном смысле? Радует ли вас то и те, чем и кем наполнены ваши дни – работа, окружение, вид из окна и пр.? Если нет, то временной промежуток до 29 июля – ваш шанс что-то изменить, поддержка ретроградного Юпитера вам гарантирована.

— А если у меня все хорошо, я ничего не хочу менять, но боюсь ухудшений – болезней, финансовых убытков и прочих неприятностей?

— Учитывая 12-летний цикл Юпитера, вспомните, что происходило с вами в период ретро-Юпитера в 2009 году – летом и осенью ровно 12 лет назад. Есть вероятность, что перед вами могут встать аналогичные вопросы и вызовы и повториться похожие события. Если в тот период вы приняли решение, которое привело вас к не тем результатам, которых вам бы хотелось, 12 лет спустя у вас есть шанс поступить мудрее. Если тогда случилось что-либо неприятное, от вас не зависящее, будьте начеку, избегая мест, ситуаций и условий, при которых нечто подобное может повториться.

— Правда ли, что Юпитер покровительствует только людям, рожденным под определенными знаками Зодиака, а другим не помогает?

— Юпитер «по должности» — главный управитель знака Стрельца, а также экс-управитель знака Рыб (был им до открытия планеты Нептун). Конечно, к этим знакам он особенно неравнодушен. Но не забываем, что у каждого из нас в натальной карте — нашем звездном паспорте — есть знак Стрельца, Рыб, а также сама планета Юпитер — в каком-то из 12 знаков и домах. Таким образом, все «юпитерские дела» — смена направления и знаков его движения – в какой-то степени отражаются на каждом из нас. Просто на одних сильнее, на других мягче. Но в целом, говоря о ретроградном Юпитере, нет смысла разделять советы по знакам Зодиака, на период до 18 октября – даты, до которой Юпитер будет ретроградным – рекомендации общие для всех знаков.

Итак, что хорошо делать на ретроградном Юпитере, а что не желательно.

Хорошо: вернуться к нерешенным судебным и юридическим вопросам, переговорам с органами государственной власти, крупным или значимым для вас жизненно важным ситуациям. Успешно пройдут все мероприятия, связанные с продолжением образования — пересдачи важных экзаменов, возобновление прерванного обучения, восстановление в вузе, обучение на курсах повышения квалификации, иностранных языков и т.п. Ретроградный Юпитер – удачное время, чтобы осуществить что-то отложенное – поездку, ремонт, встречу и т.п. Если что-то вас тревожит и раздражает в вашей жизни, лучший период, чтобы пересмотреть и/или сменить ориентиры, жизненные цели и даже мировоззрение — до 29 июля (пока Юпитер в знаке Рыб). А все уже начатые творческие и благотворительные проекты, желательно закончить до 18 октября.

Нежелательно: впервые выезжать за рубеж, начинать новую деятельность, связанную с преподаванием, туризмом, иностранцами. Лучше воздержаться от вступления в новые для вас религиозные сообщества и увлечения новыми духовными практиками. Не стоит выпрашивать или требовать признания в коллективе или социуме (повышения в должности, искать дешевой популярности и т.п.). Высокое положение в обществе – епархия Юпитера, но респектабельным статусом он награждает лишь тех, кто не унижается и не суетится.