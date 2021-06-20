Как запрограммировать ретроградный Юпитер на удачу

В воскресенье, 20 июня, Юпитер начинает ретроградное движение в знаке Водолей, что может круто изменить жизнь и благосостояние некоторых знаков зодиака – если они сами этому поспособствуют.
Как вести себя в такой ответственный день, чего опасаться и как запрограммировать себя на позитивные изменения, нам рассказала астролог-исследователь классической школы Ольга Гранкина.
Объясняя суть явления, астролог напоминает: в 2021 году Юпитер находится в знаке Водолея, но 14 мая сделал переход в знак Рыб, где будет находиться до 28 июля включительно, после чего вернется в Водолей и останется в этом созвездии уже до конца года. Ретроградным Юпитер бывает ежегодно, примерно в течение 4-х месяцев, вот почему у трети всех людей эта планета ретроградна и в их натальной карте (это нечто вроде нашего «звездного паспорта», индивидуальный гороскоп рождения, основанный на расположении планет на момент нашего появления на свет). 20 июня Юпитер развернется в ретроградное движение и пробудет в этом состоянии до 18 октября 2021 года.
— Возможность не просто заглянуть в будущее, но и получить внятный сигнал, в чем именно вам повезет и не повезет в следующем году. Все, что будет происходить с вами до 29 июля – это знаки и маркеры того, к чему надо стремиться или, наоборот, опасаться в 2022-м году. Рекомендую обращать внимание не только на события, но и на удивительные совпадения и синхронизацию (когда вы о чем-то или о ком-то подумали или сказали, и это тут же случилось или откуда ни возьмись появился тот самый человек). Также прислушивайтесь к своим эмоциям: все, что до 29 июля будет внушать вам безотчетное отторжение, неприятие или страх, делать не нужно, даже если формально это приятное или привычное действие. Верно и обратное: если вы вдруг ощутите энтузиазм и подъем сил и энергии по поводу, который вроде бы не сулит никаких открытий и выгод (встреча с однокашниками, просьба о помощи, приглашение от новых знакомых и т.п.), нужно не лениться и «подписываться». Возможно, это и есть «дверь» к исполнению ваших желаний, а лень и рационализм из серии «А зачем мне это нужно?» может провести вас мимо нее. Не забывайте, что Юпитер – самая благоприятная планета из всех, способная принести большое счастье и так называемый «фарт» — удачу, везение и кураж. Также Юпитер может повысить ваше положение в обществе и принести славу – в силу того, что именно эта планета отвечает за все расширения, увеличения, глобализацию, образование и путешествия.
— Юпитер – планета позитивная, уважает оптимизм и веру в лучшее. Даже в ретроградном состоянии Юпитер не становится вредоносным – особенно в отношении тех, кто настроен на позитив – но при этом проверяет нас на выдержку и терпение. То есть результат каких-то ваших усилий может немного задержаться, успех и признание придут с небольшим опозданием, мечта исполнится чуть позже
Ретроградный Юпитер как бы дает нам время хорошенько подумать, предоставляя отсрочку в принятии важного решения. Намекает, что есть возможность вернуться к чему-то незавершенному, доработать важный проект и/или спокойно обдумать, переосмыслить и провести переоценку своих ценностей – уточнить у себя, доставляет ли вам удовольствие то, чем наполнена ваша жизнь в глобальном смысле? Радует ли вас то и те, чем и кем наполнены ваши дни – работа, окружение, вид из окна и пр.? Если нет, то временной промежуток до 29 июля – ваш шанс что-то изменить, поддержка ретроградного Юпитера вам гарантирована.
— Учитывая 12-летний цикл Юпитера, вспомните, что происходило с вами в период ретро-Юпитера в 2009 году – летом и осенью ровно 12 лет назад. Есть вероятность, что перед вами могут встать аналогичные вопросы и вызовы и повториться похожие события. Если в тот период вы приняли решение, которое привело вас к не тем результатам, которых вам бы хотелось, 12 лет спустя у вас есть шанс поступить мудрее. Если тогда случилось что-либо неприятное, от вас не зависящее, будьте начеку, избегая мест, ситуаций и условий, при которых нечто подобное может повториться.
— Юпитер «по должности» — главный управитель знака Стрельца, а также экс-управитель знака Рыб (был им до открытия планеты Нептун). Конечно, к этим знакам он особенно неравнодушен. Но не забываем, что у каждого из нас в натальной карте — нашем звездном паспорте — есть знак Стрельца, Рыб, а также сама планета Юпитер — в каком-то из 12 знаков и домах. Таким образом, все «юпитерские дела» — смена направления и знаков его движения – в какой-то степени отражаются на каждом из нас. Просто на одних сильнее, на других мягче. Но в целом, говоря о ретроградном Юпитере, нет смысла разделять советы по знакам Зодиака, на период до 18 октября – даты, до которой Юпитер будет ретроградным – рекомендации общие для всех знаков.
Итак, что хорошо делать на ретроградном Юпитере, а что не желательно.
Хорошо: вернуться к нерешенным судебным и юридическим вопросам, переговорам с органами государственной власти, крупным или значимым для вас жизненно важным ситуациям. Успешно пройдут все мероприятия, связанные с продолжением образования — пересдачи важных экзаменов, возобновление прерванного обучения, восстановление в вузе, обучение на курсах повышения квалификации, иностранных языков и т.п. Ретроградный Юпитер – удачное время, чтобы осуществить что-то отложенное – поездку, ремонт, встречу и т.п. Если что-то вас тревожит и раздражает в вашей жизни, лучший период, чтобы пересмотреть и/или сменить ориентиры, жизненные цели и даже мировоззрение — до 29 июля (пока Юпитер в знаке Рыб). А все уже начатые творческие и благотворительные проекты, желательно закончить до 18 октября.
Нежелательно: впервые выезжать за рубеж, начинать новую деятельность, связанную с преподаванием, туризмом, иностранцами. Лучше воздержаться от вступления в новые для вас религиозные сообщества и увлечения новыми духовными практиками. Не стоит выпрашивать или требовать признания в коллективе или социуме (повышения в должности, искать дешевой популярности и т.п.). Высокое положение в обществе – епархия Юпитера, но респектабельным статусом он награждает лишь тех, кто не унижается и не суетится.
10-11 лунные сутки. Пора выдохнуть и поставить на паузу все сложные дела. Только звезды не советуют сильно расслабляться – на случай внезапной...
11-12 лунные сутки. Летнее солнцестояние подталкивает нас в сторону семейного гнездышка и заставляет подарить свой день близким и любимым. Поэтому не...
Растущая Луна, Солнце в Близнецах и Марс во Льве создают на этой неделе прекрасные условия для активной деятельности. Ретроградный Меркурий усложнит...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...