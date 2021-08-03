Плывем по течению — любовный гороскоп на 4 августа

Сегодня вам не предпринимать каких-либо действий — можно испортить ими отношения.

Овен

Сегодня путь к сердцу любимого человека пролегает для Овнов через общие дела, маршруты и темы для разговоров. При этом большинству Овнов не придется прокладывать его с нуля - им вполне достаточно продолжать пользоваться моментом и извлекать из него дополнительные возможности для развития отношений.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам довериться судьбе и пустить свою личную жизнь на самотек. При этом вовсе не имеется в виду полная пассивность: это лишь совет поддерживать контакт и воздерживаться от новых радикальных шагов. Общаться лучше на легкие темы, не трогая принципиальные для пары вопросы.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам не стоит сдерживать свою любознательность и тягу к общению, но все же не будет лишним дозировать и контролировать и то, и другое. В одних ситуациях (например, в путешествии) эти качества будут бесспорными достоинствами, а в других могут стать условными недостатками.

Рак

В этот день чувствам истинных «чистокровных» Раков негде развернуться по-настоящему. Не исключено, что даже во время свидания или сеанса связи с любимым человеком им придется обсуждать новости и общих друзей. Дать волю накопившимся внутри эмоциям или вместе помолчать в эти сутки вряд ли получится.

Лев

В этот день влюбленным Львам не стоит бояться коварства друзей или немилости судьбы. Благоприятное стечение обстоятельств не станет волшебной палочкой, осуществляющей за них все их романтические мечты разом - но будет помогать их исполнению, создавая вокруг их романа нужные информационные потоки.

Дева

Сегодня Девам лучше избегать инициатив в своем общении с представителями противоположного пола, но ничто не мешает им втайне готовиться к новому шагу. Звезды советуют избегать излишне детальных замыслов, заранее оставляя в своих романтических планах место для интриги и творческой импровизации.

Весы

Сегодня Весам может быть трудно поверить в благосклонность Амура, так как у них не самая удачная «точка обзора». Звезды советуют им не вмешиваться в ход событий без особой необходимости: судьба сама сделает все, что требуется. Если вы мечтали о возвращении счастливых дней, ваши мечты исполняются.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше плыть в любви по течению, не боясь отклонений от привычных схем. День пробуждает потребность в разнообразии и легкой доле риска, дает пищу не только для чувств, но и для ума. Свободным Скорпионам звезды намекают, что знакомства этого дня недолговечны, а порой и сомнительны.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит выслушать любимого человека: ему (или ей) явно есть что сказать. Если беседа начата, не ленитесь ее продолжить: доведя диалог до логического конца, вы услышите нечто приятное для себя. Сомнения и вопросы, конечно, останутся, но финальная нота разговора окажется позитивной.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги пытаются контролировать все детали свидания до единой, и это получается у них с переменным успехом. Не исключено, что на это уйдут все их силы и энергии не останется для истинно важного. Не очень удачный день для первой встречи или ответственного совместного мероприятия.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит быть в любви скептиками, у них есть основания поверить в лучшее. Боги любви дают добрый знак, но также предостерегают от опасности угодить на волне вдохновения в прежнюю ловушку. Судьба дает второй шанс, чтобы вы были счастливы, а не наступали повторно «на те же грабли».

Рыбы

В этот день влюбленные Рыбы ни в чем не уверены, и это скорее хорошо, чем плохо. Недостаток апломба помешает им сделать важный шаг, но также не даст совершить непоправимую ошибку. В общении с объектом чувств не стоит заходить дальше легкого флирта. Не лучший день для знакомств: симпатии непрочны.