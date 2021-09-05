Ловим удачный момент — финансовый гороскоп на 6-12 сентября

Неделя начнется энергично: в понедельник сложится конфигурация Венеры, Марса, Юпитера и Плутона, создающая условия для работы и заработка.

Подключайте свои пробивные способности, но не забывайте и ловить удачный момент. Не тратьте силы на начало бизнеса и старт принципиально новых дел: если удача и придет, то «по старым мотивам». Новолуние во вторник описывает начинающийся лунный месяц как время новаторства. Осваивайте новые методы работы и новое оборудование, поищите новую работу, если нынешнюю вам надоела. Приготовьтесь к тому, что на работе изменятся условия. Возможен переход на удаленку у тех, кому это удобно. Среду-пятницу будет описывать Венера в Весах. Она создаст условия для заработка в паре и доходов благодаря дипломатии. А с субботы Венера на месяц войдет в знак Скорпиона. Тема денег начнет всех глубоко волновать. С деньгами будут связаны эмоциональные, а иногда и трагические истории. Это неудачное время, чтобы делать накопления, и удачное — для инвестирования, страхования, решения вопросов с налоговой.

Овен

Овнам на этой неделе звезды советуют активизировать усилия по укреплению и расширению партнерских связей. Если вы организуете встречу с потенциальным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более дружеским и прочным. Удачно идут переговоры о сотрудничестве и деловом партнерстве – можно подписывать соответствующие договора. Планы, составленные в этот период, имеют все шансы на реализацию в намеченные сроки. В повседневных делах вы можете найти опору в гармоничных и взаимовыгодных отношениях с коллегами. Если прежде с кем-то из коллег у вас были натянутые отношения, то сейчас самое время пойти на примирение. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы можете добиться хороших результатов и повысите качество работы. Бизнесменам рекомендуется тщательно вникнуть в детали той работы, которую выполняют ваши подчиненные. Можно заниматься обновлением производства, делать капиталовложения.

Телец

У Тельцов замечательный период для наведения порядка в повседневных делах на работе. Благодаря возросшей работоспособности и нацеленности на достижение практических результатов вы добьетесь успеха в работе. Наиболее успешная тактика дня – сосредоточение на деталях в работе и согласование своих действий с мнением начальства. Если вы подумываете о смене работы, то в этот период появится вполне приемлемый вариант. Лучше всего сумеют себя проявить руководители и менеджеры. Вы можете вполне положиться на своих подчиненных – они выполнят ваши поручения точно и в срок. Начальство может поручить вам ответственное задание, с которым вы блестяще справитесь. Индивидуальные предприниматели смогут продвинуть вперед те дела, на которых прежде буксовали. Может вырасти ваш творческий потенциал. Это положительно отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством: артистах театра, цирка, шоу-бизнеса, музыкантах. Благодаря удачливости вы сможете провернуть ряд выгодных сделок в сфере финансов, валютных операций и купле-продаже акций (активов) компаний.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе складываются благоприятные условия для роста популярности ваших услуг и вас лично. Самым правильным ходом будет начать рекламную компанию. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках не только своего города, но и в других регионах. Дальние поездки, равно как участие в выставках и презентациях также будет способствовать развитию вашего бизнеса. Прекрасный период для творческих и публичных профессий. Неделя пройдет удачно для тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений. Также это удачное время для урегулирования юридических вопросов и контактов с иностранцами. Особое значение приобретают условия, в которых приходится работать. Особенно это относится к индивидуальным видам деятельности. Чтобы вас ничего не отвлекало от углубленной работы, требуется тихая и спокойная остановка. Прежде всего, речь идет о надомном труде в режиме удаленной работы.

Рак

Это та самая неделя, когда склонные к риску Раки могут добиться успеха в своих делах. Звезды советуют бизнесменам сосредоточить усилия на укреплении безопасности бизнеса и страховании недвижимого имущества. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством. Вопросы по оформлению прав на наследуемое имущество решаются быстро и без бюрократических проволочек. Рекомендуется улучшать условия труда своих сотрудников, приобретать и монтировать офисную и любую иную технику. Вы имеете прекрасную возможность существенно увеличить свои капиталы за счет прироста недвижимой собственности. Это может быть покупка помещения или земли для дальнейшего бизнеса. Ваши интеллектуальные способности сейчас значительно выше среднего, и вы в состоянии освоить сложную информацию. Звезды советуют заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня. Активизируются деловые поездки и встречи.

Лев

Сильной стороной Львов на этой неделе может стать умение находить общий язык с разными людьми и использовать наработанные деловые связи в своих интересах. Этот период может быть наполнен множеством деловых контактов. Ваши интеллектуальные способности находятся на достаточно высоком уровне, чтобы оперативно проанализировать поступающие сведения и принять верные решения. Благодаря возросшей коммуникабельности вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Успешно идет информационный обмен и профессиональное обучение. Согласование и визирование документов в официальных инстанциях проходит без задержек. Период благоприятен для поездок, консультирования, деловой переписки, торговой и посреднической деятельности. Многие из вас будут удовлетворены практическими результатами своей работы, если начнут эту неделю с наведения порядка на рабочем месте. Можете быть уверены, что ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность.

Дева

У Дев на этой неделе хорошее время для получения дохода за счет собственного трудолюбия и мастерства. Отбросьте в сторону призрачные идеи и теории, займитесь практическим решением текущих вопросов. В трудовом коллективе складывается доброжелательная, деловая обстановка. Текущие дела легко и беспрепятственно решаются. Бизнесмены могут прекрасно ориентироваться в конъюнктуре рынка и могут действовать сообразно собственной выгоде. Звезды сулят вам выгодные приобретения. Также Девы смогут легко и изящно решить многие вопросы бизнеса благодаря значительно возросшему обаянию. Особенно это касается тех, кто находится в дальних командировках. Хорошо заниматься раскруткой своего бизнеса. Успешно проходит рекламная компания, легко решаются юридические проблемы. Процветают владельцы ювелирных салонов, модных бутиков, пунктов обмена валюты и платежных терминалов. Ускорятся торгово-денежный оборот, что ведет к росту доходов.

Весы

Оптимистический взгляд на жизнь поможет Весам в решении самых разных вопросов. Вы будете способны внушить окружающим людям доверие и уверенность в успехе начинаний. Звезды советуют вам стараться вместе с инициативой проявить творческий подход. Наиболее успешно неделя пройдет для тех, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений и сценического искусства. Очень хорошо идет информационный обмен и обучение, приобретение новых профессиональных навыков. Звезды советуют вам максимально активно идти на контакты с другими людьми, делать телефонные звонки, отправляться в короткие поездки, назначать деловые свидания. Наиболее преуспеют работники транспорта, социального обслуживания, консультанты, издатели и журналисты. У бизнесменов это хороший период для проведения законных схем по уводу доходов от налогообложения и получения дополнительных финансов за счет сотрудничества с органами власти. Успешно будет развиваться охранный и страховой бизнес. Владельцы недвижимой собственности смогут еще больше укрепить свое финансовое положение.

Скорпион

Эта неделя располагает Скорпионов к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Вам могут открыться некие тайные обстоятельства, которые были недоступны для вас прежде. Понимание скрытых пружин, которые приводят в движение события, поможет вам не допускать ошибок. Хорошие доходы получат те, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на строительных площадках, а также тех, кто работает удаленно на дому. Вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Работники крупных фирм и государственных учреждений могут рассчитывать на получение преференций в виде доплаты на проезд и питание. Гармонично складываются отношения с деловыми партнерами. Благодаря вашей доброжелательности и готовности идти на компромиссы вам удастся договориться и подписать очень выгодное соглашение. Возрастает роль контактов, поездок и информационных технологий. Работа в составе группы пойдет легко и слаженно. Особенно удачно пойдут дела у торговцев.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут почувствовать устойчивую тенденцию к улучшению в делах. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить взаимопонимание. Торговцы могут отметить ускорение товарно-денежного оборота и, соответственно, увеличение прибыли. Если вы пока не готовы дать старт какому-либо проекту, то можете рассчитывать на успешное обсуждение вопросов перспектив в бизнесе и долгосрочное планирование. Наиболее ярко это проявится в любой проектно-конструкторской работе, начиная от самолетостроения и заканчивая архитектурой. Успешно проходят учебные занятия по повышению профессиональной квалификации, получению новых навыков в работе. Активизируются деловые поездки и встречи. Это благоприятный период, способный принести вам серьезные положительные сдвиги в решении практических вопросов. Безработные, которые уже отчаялись найти себе работу, в этот период, наконец, могут найти то, о чем мечтали.

Козерог

Перед Козерогами на этой неделе звезды могут открыть новые возможности для профессионального и карьерного роста. Благодаря возросшей практичности вы сумеете увидеть свою выгоду в любой ситуации. Руководители и ведущие менеджеры фирм могут принять единственно верные управленческие решения. В этот период звезды не советуют менять сложившийся стиль работы. Самая эффективная тактика на этот период для вас – действовать по заранее намеченному плану и стараться последовательно добиваться поставленных целей. Звезды советуют вам сосредоточиться на чисто материальных вопросах и не упускать из виду своих долгосрочных задач – вы сможете продвинуться на шаг ближе к цели. Благоприятен период для творческих профессий, медицины, научных исследований, налоговой инспекции, гостиничного бизнеса. Рекомендуется воспользоваться методами раскрутки бизнеса: публиковать объявления в средствах массовой информации, участвовать в выставках-продажах, проводить PR-кампании, и т.п. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках не только своего города, но и в других регионах и странах.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут быть настроены на инициативную деятельность. Настало время расширить свой кругозор и поискать новые перспективные направления. Звезды советуют вам действовать инициативно и всячески расширять свой бизнес. Смелость и экспансия – вот что принесет вам успех. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию, дизайнерским студиям и юриспруденции. Очень продуктивными будут контакты с иностранцами. С некоторыми из них у вас установятся дружеские отношения. Многие из вас получат хорошие новости издалека. Активизируется деловая переписка. Хороший период для урегулирования любых вопросов с недвижимостью. Удачное время для страхования имущества, монтажа сигнализации, системы видео наблюдения. Можно проводить инвентаризацию недвижимой собственности. Предпринятые сейчас меры позволят вам в дальнейшем спокойно работать и не волноваться о сохранности имущества. Те, у кого есть поддержка влиятельного покровителя, могут рассчитывать на повышение в должности.

Рыбы

Рыбы, имеющие свой бизнес, на этой неделе смогут приумножить финансовые накопления на своих банковских счетах. Это хорошее время для размещения депозитного вклада и проведения финансовых операций. Деньги не любят шума, поэтому рекомендуется не афишировать на публике свои намерения и планы. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения. Звезды ждут от менеджеров смелых и нестандартных управленческих решений. Многие бизнесмены смогут увеличить свои доходы за счет выгодного сотрудничества с государственными учреждениями. У вас есть шанс получить долгосрочный госзаказ. Рекомендуется сосредоточиться на расширении и укреплении деловых связей. Многие вопросы вы сумеете решить именно благодаря умению находить компромиссы и учитывать интересы тех людей, во взаимоотношения с которыми вы вступаете. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Хорошо идет расширение географии бизнеса.