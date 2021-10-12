Для каких знаков зодиака октябрь станет черным месяцем

Октябрь 2021 года может оказаться очень тяжелым периодом для четырех знаков зодиака.

Так, с серьезными проблемами могут столкнуться Козероги. Все важные проекты и дела рекомендуется отложить на следующий месяц и постараться вынести хотя бы несколько жизненных уроков, столкнувшись со сложностями.

Моральное давление на Раков ощутимо увеличится в октябре. Представителям этого знака зодиака стоит избегать сплетен и мошенников. Астрологи советуют ограничить число контактов с малознакомыми людьми, передает издание «Невские новости».

Тельцам эксперты советуют не расслабляться и сосредоточиться на работе. В противном случае возможны проблемы с материальным положением.

А вот Рыбам, наоборот, следует на время отстраниться от деловой жизни и расслабиться в семейном кругу до конца октября. На работе вероятны ссоры с коллегами и начальством.