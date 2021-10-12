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Для каких знаков зодиака октябрь станет черным месяцем

12 октября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Октябрь 2021 года может оказаться очень тяжелым периодом для четырех знаков зодиака.

Для каких знаков зодиака октябрь станет черным месяцем

Козерог

Так, с серьезными проблемами могут столкнуться Козероги. Все важные проекты и дела рекомендуется отложить на следующий месяц и постараться вынести хотя бы несколько жизненных уроков, столкнувшись со сложностями.

Рак

Моральное давление на Раков ощутимо увеличится в октябре. Представителям этого знака зодиака стоит избегать сплетен и мошенников. Астрологи советуют ограничить число контактов с малознакомыми людьми, передает издание «Невские новости».

Телец

Тельцам эксперты советуют не расслабляться и сосредоточиться на работе. В противном случае возможны проблемы с материальным положением.

Рыбы

А вот Рыбам, наоборот, следует на время отстраниться от деловой жизни и расслабиться в семейном кругу до конца октября. На работе вероятны ссоры с коллегами и начальством.

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