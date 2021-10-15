Топ-5 знаков зодиака, успех к которым приходит неожиданно

Астрологи верят: можно действительно родиться под звездой успеха.

«Пятый канал» насчитал пять знаков Зодиака, которых повсюду ждет успех.

Это прежде всего Близнецы: легко налаживая связи и находя компромиссы с партнерами, они могут даже дружить с потенциальными заказчиками. Под напускным веселым времяпрепровождением кроется расчет на успех и серьезное выполнение деловых обязательств.

Львам многое достается за красивые глаза — то есть, за базовую уверенность в себе. Им часто завидуют — ведь успеха они добиваются легче прочих.

Заносчивость Весов бесит многих — но они точно знают, что многое делают для своего успеха, хорошо скрывают сильные переживания и игнорируют завистников.

Стрельцы привыкли «не париться», жить одним днем и радоваться даже мелким победам — и, вероятно, поэтому не боятся идти на риски. Удача не то чтоб всегда к ним благосклонна, однако на неприятности Стрельцы склонны не обращать внимания: они упорно идут к цели.

А вот Водолеи привыкли получать лучшее, однако оно достается им с трудом: если они ленятся или не посвящают делу все свободное время, все может пойти не так.