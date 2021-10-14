Как поскорее выйти замуж

Какие шаги необходимо предпринять женщинам, чтобы встретить избранника?

Для этого нужно заняться «кармическим менеджментом», то есть делать добрые дела, а также посвящать время благотворительности. Об этом пишет Пятый канал.

При этом эзотерик добавил, что все события в жизни человека предначертаны. Облагораживая карму, женщина сможет ускорить события. Астролог посоветовал найти людей, которые нуждаются в заботе, — стариков или детей без родителей. Он также отметил, что все поступки должны совершаться без корыстного умысла, иначе желаемого эффекта не добиться.