Добиваемся своего — финансовый гороскоп на 20 октября

В этот день стоит бежать за своими целями со всех ног.

Овен

Овнам в этот день довольно часто придется сталкиваться с тормозящими влияниями и противостоянием. Наиболее проблемная тема дня связана с финансами. Доходность от вашей работы может понизиться, особенно если вы работаете от сдельной системы оплаты. Обмен мнениями и опытом – вот то, благодаря чему вы благополучно решите свои вопросы.

Телец

Инициативное поведение Тельцов вряд ли найдет понимание и поддержку у деловых партнеров. Также это достаточно непростой день в обслуживании клиентов. Возможно, у вас будет мало клиентов, и день пройдет в простое. Также это не лучшее время для ведения переговоров – ваши контрагенты не будут склонны идти на уступки.

Близнецы

Если у Близнецов в последнее время не клеятся отношения с коллегами по трудовому коллективу, то не пытайтесь решать вопросы методом интриг и тайных договоренностей. Так вы можете только еще больше усугубить свое положение. Если вы не уверены в чем-то, то это верный знак того, что этого не нужно делать. Важно не забывать о том, что вокруг вас есть люди, которые могут быть более осведомленными.

Рак

Ракам сегодня придется действовать в непредсказуемых условиях, принимая решения быстро и бескомпромиссно. Однако в условиях дефицита времени вы рискуете допустить много ошибок, на исправление которых тоже потребуется затратить время. В результате этот день может превратиться в малопродуктивную суету. Только вместе с деловыми партнерами и единомышленниками вы добьетесь своей цели.

Лев

Карьерные устремления типичных Львов могут оказаться недостаточно обоснованными. Прежде чем думать о повышении в должности, вам потребуется обеспечить себе прочное положение и поддержку. А при отсутствии этого любые ваши действия будут обречены на неудачу. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договора на длительный срок.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется столкнуться с трудностями в деловых контактах. Ваши запросы относительно получения информации или относительно организации делового знакомства могут остаться без ответа. Также это нелегкий день для транспортного бизнеса и учебы. Наиболее важные дела рекомендовано отложить на вторую половину дня.

Весы

Весам в этот день, возможно, придется столкнуться с нехваткой денег. Если вы ожидаете оплаты за выполненную работу, то сегодня деньги могут не поступить на ваш счет. Также в ходе текущей работы вам, возможно, придется иметь дело с невыгодными заказами, требующими больших трудозатрат. Планы, составленные сегодня, имеют все шансы на реализацию в намеченные сроки.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется свести к необходимому минимуму деловое партнерское сотрудничество. Возможно, вам придется иметь дело с легкомысленными и непоследовательными людьми, которые могут постоянно нарушать обязательства и тратить впустую ваше рабочее время. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Стрелец

Излишне личностное отношение к коллегам в трудовом коллективе может негативно отразиться на результатах работы. Постарайтесь оценивать труд коллег с точки зрения их профессионализма, а не с позиции личных симпатий и антипатий. Держитесь подальше от интриг и сплетен. Бизнесмены могут рассчитывать на получение налоговых льгот или разного рода преференций.

Козерог

Козерогам рекомендуется отдавать предпочтение той работе, которая для вас стала привычной и в которой у вас имеется большой опыт. Избегайте браться за новые дела и проекты. Все, что, так или иначе, имеет отношение к новому и неожиданному, может привести вас в тупик, поставив перед неразрешимой задачей. Это хорошее время для размещения депозитного вклада и проведения разного рода финансовых операций.

Водолей

Водолеи в тот день могут стоять перед напряженным плановым заданием, справиться с которым в нужные сроки будет крайне непросто. Отнеситесь со всей серьезностью и ответственностью к стоящим перед вами задачам. Если чувствуете, что не справляетесь, постарайтесь заранее получить отсрочку в работе. Если у вас были проблемы с задолженностью перед банками, то сейчас самое время заняться их урегулированием.

Рыбы

Рыбам рекомендуется сосредоточиться на главном направлении в работе и не отвлекаться на мелкие вопросы. В зону проблем попадает торгово-закупочная и посредническая деятельность. Возможно, ваши деловые связи окажутся не столь надежными и ответственными, как вы ожидали. Рекомендуется проявлять настойчивость и последовательно добиваться поставленных целей.