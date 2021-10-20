Важные дела забуксуют — гороскоп на 21 октября

15-16 лунные сутки. Сегодня непростое взаимодействие Луны с Ураном и Сатурном создает почву для системных ошибок и сбоев.

Возможны задержки, проверки, отказы, временные лимиты и дефициты, изменения в составленных планах, ситуации исключений в правилах, проблемы при взаимодействии с группами и организациями. Лучше отложить покупку бытовой техники, компьютерных игр и программ, электронных устройств. Не помешает внимательность при выборе диеты и продуктов питания (особенно экзотических). Стоит протестировать новинки: возможны сюрпризы. Не лучший момент для переговоров, закупок впрок и важных банковских операций.

Овен

Овнам стоит обратить внимание на материальную сторону дел. Не помешает разумная экономия в расходах, придирчивость в выборе вещей и продуктов (включая новинки и экзотику). День может спровоцировать неожиданный каприз и вызвать зацикленность на нем. Прежде чем решаться на расходы или на займ, полезно проинспектировать состояние кошелька. Не исключена зависимость личного бюджета от коллективного.

Телец

Сегодня Тельцам не помешает обратить внимание на свое самочувствие. Нервозность, слабость и низкий тонус намекнут на переутомление и необходимость пощадить себя (особенно в сочетании с обострением болезней). Возможно, пора вспомнить про специальную диету. Если вы полны сил, важно не пренебрегать дисциплиной, экономить время, считаться с профессиональным долгом, внешним контролем, дедлайном.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам сбавить темп и отложить любые задачи, требующие подвижности и ловкости. Этот день способен лишить легкости мысли, находчивости и маневренности. Возможна зависимость от финансирования, бытового комфорта, друзей или от роковых непредвиденных обстоятельств, тормозящих желанный прогресс. Не исключен сюрприз в виде отказа или отсрочки, период вынужденного ожидания.

Рак

Сегодня Раки нуждаются в моральной или материальной поддержке друзей, но не всегда ее получают. Причиной может стать как банальное невезение, так и неверный выбор единомышленников: не исключено, что вы были недальновидны и теперь пожинаете плоды. Возможны проблемы в общении с организациями: помехи, проверки, строгие финансовые лимиты. Не лучший день для продаж, оформления кредита, открытия счета.

Лев

Сегодня звезды не советуют Львам полагаться на случай или удачу. Не стоит впадать и в другую крайность - слишком тщательно все просчитывать и привязываться к деталям: есть риск сюрприза, меняющего планы. При составлении оптимального расписания точкой отсчета лучше сделать общение с нужными людьми и инстанциями - например, подстроиться под условия договора, под чужой график или общий бюджет.

Дева

Сегодня звезды обещают Девам спад напряжения, но не гарантируют стабильности. У многих Дев появится точка опоры, благодаря которой они почувствуют себя спокойнее, но что-то будет мешать полной уверенности. Отдельными мелочами в эти сутки лучше не заниматься. Более важными могут стать общие идейные или организационные вопросы - например, границы допустимого в чужой стране, в профессии или дружбе.

Весы

Весам этот день может приготовить критичные ситуации, но в знакомых рамках. Звезды советуют рассматривать их как очередную проверку систем безопасности или как еще один тест на жизненно важное качество - например, профессиональное или этическое. Возможны временные ограничения, сбросы настроек и перезагрузки в электронных устройствах. Не исключено, что сложности будут не у вас, а у ваших друзей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит ориентироваться на окружающую их обстановку или на чужой настрой, который не всегда предсказуем. Если вы хотите сохранить дружбу или оригинальное партнерство, вам придется быть терпимее к капризам нужных людей. Не стоит выбирать этот день для ответственных переговоров, поисков жилья и других важных дел: многое пойдет не по плану, возможны те или иные препятствия.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше сделать своим приоритетом повседневные дела. Имеет смысл отложить необязательные поездки и переговоры, отдых и развлечения. День подходит для проверки новых систем и внесения поправок в рабочие программы, в диеты (при условии, что изменения подсказаны коллективным опытом и практикой). Возможны сюрпризы со стороны коллег, друзей или питомцев, задержки в работе сервисов.

Козерог

Козерогам этот день поможет сменить обстановку или угол зрения на ситуацию, но им будет непросто полностью расслабиться. Их взгляд в будущее вплоть до ночи может оставаться скептичным, а возможности ограниченными. Не стоит планировать на этот день встречи с друзьями и с детьми (особенно взрослыми), развлечения и важные покупки. Нежелательно резко менять режим, переходя от аскезы к излишествам.

Водолей

Этот день может принести Водолеям домашний сюрприз или отдалить их от близких. Их нестандартные взгляды и оригинальные привычки могут в очередной раз разойтись с семейными устоями, а своеобразные принципы прийти в диссонанс с негласными правилами компании или социума. Если вы не уверены в себе, вас может посетить нервозность, чувство отверженности и одиночества. Не лучший момент для выбора жилья.

Рыбы

Сегодня правильный внутренний голос Рыб будет не раз заглушен внешними влияниями и авторитетными мнениями. Многое зависит от выбора окружения: если рядом с вами истинные единомышленники, их позиция будет созвучна вашей, и вы сможете вместе противостоять популярным предрассудкам. Но все же день создает немало препятствий, возможны проверки или отсрочки. Лучше отложить командировки и важные покупки.