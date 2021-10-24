Даем отпор конкурентам — финансовый гороскоп на 25 октября

Сегодня мы можем показать соперникам на что способны.

Овен

Овнам в этот день удастся значительно улучшить свое финансовое положение. Если у вас оформлено несколько кредитов в разных банках, то вы сможете перекредитоваться на более выгодных условиях. Также это хорошее время для ведения ремонтно-строительных работ и составления финансового отчета. Хорошо в этот день начинать строительство, проводить ремонтные работы.

Телец

У Тельцов благоприятное время для профессионального обучения и подтверждения уровня своих знаний при сдаче экзаменов и зачетов. В деловом партнерстве у вас может появиться шанс пересмотреть условия соглашений, сделав их более выгодными и оптимальными с точки зрения эффективности. Процветает семейный бизнес.

Близнецы

Близнецам рекомендуется четко планировать порядок выполнения работы, расставляя приоритеты. Наиболее сложную работу лучше планировать на первую половину дня. Во второй половине дня успешнее пойдет работа, связанная с умственным и мелким ручным трудом. Немного авантюрный стиль принесет вам успех. Фортуна сейчас на вашей стороне.

Рак

Ракам сегодня важно держать под контролем свои эмоции. Возможно, вы будете склонны заблуждаться относительно вашей способности решать практические вопросы. Не следует взваливать на себя слишком большой объем работы. Отдавайте предпочтение творческому труду. Именно сейчас вам удастся приоткрыть скрытый механизм, стоящий за теми или иными событиями.

Лев

Львам необходимо наводить порядок на рабочем месте, поскольку именно от этого во многом зависит результат вашего труда. Если вы работаете в офисе, то продумайте наиболее оптимальное и удобное расположение мебели и офисной техники, чтобы самое необходимое было под рукой и ничего не мешало. Хорошо заключать выгодные сделки с недвижимостью, возможно, удастся сэкономить на налоговых платежах.

Дева

Девам рекомендуется активнее взаимодействовать с окружающими людьми. Возможно, вам удастся расширить круг полезных деловых знакомств и урегулировать вопросы, связанные с сотрудничеством. Звезды советуют заниматься обсуждением наиболее сложных вопросов с друзьями и единомышленниками, что позволит вам выйти на прорывные решения.

Весы

У Весов складываются доброжелательные отношения с вышестоящим руководством, и это положительно отразится на вашем финансовом положении. Возможно, вам поручат выполнять новый выгодный заказ. Также вы сможете по-новому оценить свои методы работы и найти более эффективные пути. Хорошо пойдет учеба у студентов вузов и колледжей – вы сможете прочно закрепить пройденный материал.

Скорпион

Хороший день для запуска новых проектов Скорпионами. Возможно, вас будет отличать оригинальность и быстрота суждений. Если вы давно собирались начать делать нечто принципиально новое, то сейчас вам будет сопутствовать удача в начинаниях. Это один из лучших дней для начала цикла самостоятельного обучения, например просмотра специального обучающего видеокурса.

Стрелец

Стрельцы смогут реализовать свои намерения, если будут действовать незаметно. Вам никто не сможет помешать, если не будет знать в ваших планах. Если вы периодически подрабатываете на частных заказах, то сегодня будете обеспечены выгодными заказами. Хорошо пойдут дела в семейном бизнесе. Вы будете намного эффективнее действовать, если останетесь в тени от общего внимания.

Козерог

Козероги смогут наиболее полно реализовать свои профессиональные способности при активном взаимодействии с деловыми партерами. Это ведет к повышению эффективности работников сферы обслуживания, транспорта, информационных технологий в которых вы работаете. Также это хорошее время для тех, кто непосредственно контактирует с клиентами при работе. Можно вносить коррективы в планы.

Водолей

У Водолеев хороший день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Руководящие работники могут быть уверены в том, что подчиненные точно и качественно выполнят все ваши распоряжения. Удачное время для продвижения в карьере. Многого добьются те, кто ставит перед собой цель и методично работает в одном направлении.

Рыбы

Рыбам рекомендуется использовать этот день для творчества и конкурентных видов деятельности. Ваши интеллектуальные способности окажутся выше среднего уровня, что позволит вам преуспеть в профессиональном обучении. Очень важно, чтобы вас не покидала уверенность в себе. Особенно это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством.