Интуиция подскажет правильные слова — любовный гороскоп на 26 октября

В этот день полезно прислушиваться к внутреннему голосу — он дает хорошие советы.

Овен

Этот день может подпортить Овнам любовную идиллию. Противоречивый настрой воцарится в парах, работающих, путешествующих или живущих вместе: чем теснее контакт, тем выше вероятность нового всплеска знакомых разногласий. Но есть шанс, что это будут моменты из серии «милые бранятся - только тешатся».

Телец

Мелкие происшествия этого дня не способны серьезно испортить отношения Тельцов с любимым человеком. Скорее, они станут поводом для шуток, чем причиной для спора. Потенциальная угроза сегодня есть лишь для романов, в которых не все гладко: в этом случае, будет работать принцип «капля камень точит».

Близнецы

Сегодня влюбленных Близнецов может посетить сомнение. Вряд ли они раскаются в предпринятых действиях - скорее, их заденут чужие комментарии на них, порой колкие и язвительные. Многие Близнецы забудут, что сами столь же активно упражнялись в остроумии по поводу комментаторов или своего партнера.

Рак

Сегодня влюбленные Раки повышенно чувствительны и эта особенность может сыграть с ними плохую шутку. Они в любой момент могут обидеться на справедливую критику, «взорваться» в ответ на шутку или розыгрыш. Некоторые Раки станут склонны сами искать себе проблемы в отношениях, выходя на контакт с неприятными им людьми.

Лев

Сегодня влюбленные Львы могут оказаться не в настроении. Многие из них закроются в своей раковине и станут мнительными мизантропами, склонными во всем видеть подвох. Возможно, это будет реакция на новости и близкие перемены. Стоит отложить на время свидания, знакомства, переписку и активный флирт.

Дева

Сегодня влюбленные Девы балансируют на грани успеха и провала. Интуитивно зная верное решение, многие Девы все же допустят промах - например, произнесут роковое слово. Это особенно вероятно, если над их природным рациональным мышлением возьмут верх эмоции или на них повлияют их близкие друзья.

Весы

Сегодня звезды предостерегают Весов от новых любовных инициатив, даже если это ни к чему не обязывающий их разговор на нейтральную тему или невинный флирт. Поддавшись импульсу, они рискуют поставить под угрозу комфортный эмоциональный баланс, сложившуюся гармонию мировоззрений или бытовых привычек.

Скорпион

Этот день не придает Скорпионам уверенности в делах сердечных. Сомнения особенно вероятны, если объект их увлечения - человек издалека, попутчик или потенциальный проводник по чужим краям. Но ситуацию нельзя назвать негативной или случайной, в колебаниях или недоразумениях есть свой скрытый смысл.

Стрелец

Сегодня Стрельцы станут эмоциональнее, испытают неоднозначные чувства и могут пережить внутренний разлад - например, между эстетической и сексуальной гранями своего романа. Не всегда будет возможно полное доверие. Не лучший день для первого свидания или обсуждения деликатных моментов в отношениях.

Козерог

Козерогам сегодня стоит принять во внимание настроение своей «половинки», а также общую взрывоопасность ситуации. Этот день усиливает страхи и мешает идеальному пониманию даже в гармоничных парах: боясь или желая одного и того же, влюбленные могут говорить на разных языках и ранить друг друга.

Водолей

В этот день Водолеям станет сложнее реализовывать свои любовные планы и следовать принципам в личных отношениях. Не лучший момент для доверительного разговора: из-за эмоций и суеты многое будет понято превратно. Звезды рекомендуют отложить важное свидание, романтический сюрприз, ответственный шаг.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Рыбам избегать активной личной переписки и откровенных бесед: попытка оформить чувства в слова потерпит неудачу. Свободным Рыбам стоит отложить поиск отношений. В случае сомнений смело слушайте свою интуицию, даже если она советует вам несколько странные вещи.