Коллеги выведут из себя — финансовый гороскоп на 27 октября

Сегодня на работе будет сложно не вспылить и не поругаться с сослуживцами.

Овен

Овнам сегодня необходимо опираться только на самих себя и быть готовыми к неожиданностям. Воздержитесь от рисков в финансовой деятельности. Не следует брать ответственность за распоряжение чужими деньгами – речь идет прежде всего о долговых и кредитных обязательствах. В конце дня возможны осложнения отношений с начальством. Вам могут не дать премию, которую вы ожидали.

Телец

Достаточно напряженный день для Тельцов, работа которых завязана на партнерское сотрудничество. Поведение деловых партнеров может отличаться крайней медлительностью и задержками с выполнением обязательств. Обстоятельства не способствуют вашей популярности у клиентов. В конце дня рекомендуется воздерживаться от деловых встреч.

Близнецы

Близнецы столкнутся с нестабильностью в деловых контактах. В связи с этим крайне нежелательно планировать на этот день деловые встречи и поездки. Доступ к информационным ресурсам также может быть осложнен. Возможно, вам потребуется принимать нестандартные решения. В конце дня воздержитесь от деловой переписки.

Рак

Характер расходования денег Раками сегодня может оказаться неэффективным. Если вы собираетесь сделать крупную покупку, то хорошенько подумайте еще раз и взвесьте – действительно ли это необходимые и оправданные расходы. Дело в том, что сейчас у вас высоки шансы материальных потерь. В конце дня следует усилить меры безопасности относительно недвижимого имущества.

Лев

Львам сегодня будет нелегко удерживать свою линию поведения и собственный стиль. На вас будут оказывать сильное влияние люди из близкого окружения, прежде всего родственники и члены семьи. И это может затормозить вам движение к поставленной цели. В конце дня воздержитесь от инициатив и начинаний в бизнесе. Не следует делать то, о чем вас никто не просит.

Дева

Информация и контакты – это для Дев проблемные темы. Чем меньше вы будете контактировать с деловыми партнерами и работать с информацией, тем успешнее пройдет этот день. Необходимо брать ответственность на себя и быть готовыми к неожиданностям. На вас могут пытаться свалить самую трудоемкую и мало оплачиваемую работу.

Весы

Весам не рекомендуется излишне концентрироваться на финансовых вопросах. Возможно, ваши доходы сегодня окажутся ниже ожиданий – но пусть вас это не тревожит. Обратите внимание на сотрудничество с деловыми партнерами и прислушивайтесь к их советам и предложениям. В конце дня положение в делах может ухудшиться.

Скорпион

Скорпионы будут склонны критически относиться к приказам и распоряжениям начальства. Однако такая внутренняя установка может негативно отразиться на вашей карьере. Даже если вы уверены в своей правоте, это не означает, что можно игнорировать начальство. Это особенно типично для тех, у кого начальником является женщина.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется прежде всего позаботиться о своей репутации. Это наиболее уязвимая тема, поскольку вы можете стать объектом для проверки со стороны контролирующих органов. Не дайте себя поймать на нарушениях, строго соблюдайте правила, инструкции и нормы закона. В конце дня не рекомендуется проводить деловые встречи.

Козерог

Задача Козерогов в этот день сводится к сохранению в неизменном виде всего плана действий. Возможны неожиданные изменения обстоятельств, однако они не должны вас заставить пересмотреть сроки исполнения обязательств. Старайтесь минимизировать риски. В конце дня воздержитесь от проведения ремонтных и строительных работ.

Водолей

Водолеям сегодня придется действовать в неблагоприятных внешних обстоятельствах. Возможно, вы почувствуете сильное сопротивление своим намерениям со стороны людей, наделенных властными полномочиями. Будьте готовы к тому, чтобы проявить гибкость и переждать с какими-то решениями. В конце дня воздержитесь от деловых контактов с людьми, приехавшими из других регионов.

Рыбы

В трудовом коллективе у Рыб может сложиться напряженный психологический климат. Воздерживайтесь от критических замечаний в адрес коллег и старайтесь оценивать их прежде всего с точки зрения профессиональных качеств, а не личных симпатий и антипатий. Ставка на личные отношения мешает работе. В конце дня звезды не советуют обращаться за помощью к начальству.