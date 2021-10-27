Тайные пристрастия разных знаков зодиака

Астрологи могут по звездам узнать все тайны судьбы человека и рассказать о его неожиданных пристрастиях.

Овны обожают заниматься спортом и посвящают ему почти все свободное время. Астрологи считают, что бодрость духа и здоровое красивое тело для Овнов превыше всего.

Представители этого знака зодиака ленивые и неповоротливые. Им нравится лежать на диване и есть вкусную еду.

Тайная страсть Близнецов — говорить обо всем на свете. Они могут часами болтать с друзьями по телефону или назначить им встречу.

По своей природе Раки — кулинары. Им нравится придумывать и радовать других людей разнообразными завтраками, обедами и ужинами.

Где можно встретить Льва? Конечно же, в шумной компании! Львы всегда хотят быть в центре внимания, поэтому стремятся быть в кругу людей, которые будут ими восхищаться.

Рожденные под знаком Девы люди чересчур дисциплинированы и трудолюбивы. Практически все свое время Девы проводят с головой в работе.

Весы обожают романтику, поэтому ждут от второй половинки фейерверков и ужинов при свечах.

Скорпионам не стоит скрывать, что они обожают плотские утехи. От рождения Скорпионы гиперсексуальны, поэтому даже после сложного трудового дня обязательно забегут к партнерам «на кофе».

Рожденные под знаком Стрельца любят спокойствие и редко попадают в авантюры. Им больше по душе чтение книг в одиночестве.

Козероги имеют весьма консервативные взгляды, не имеют большого круга общения и не любят шумные вечеринки. Также Козероги страдают трудоголизмом.

Водолеи, в отличие от Козерогов, с детства обожают шумные компании, дружеский смех и веселье. Они не из тех, кто стесняется публики. Почти наверняка их можно встретить на вечеринке.

Рожденные под знаком Рыбы — любители тихого домашнего отдыха. Особенных тайных пристрастий у Рыб нет. Им нравится заниматься рукоделием и придаваться философским размышлениям, передает Пятый канал.