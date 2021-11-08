Топ-3 знаков зодиака, которыми все пользуются

Астрологи выделили три знака зодиака, которые больше остальных любят заботиться о других.

Кроме этого, они обожают, когда к ним проявляют нежность.

Весы открывают этот топ. Представители этого знака зодиака могут найти общий язык со всеми. Также они обладают способностью улавливать настроение тех, кто находится рядом с ними. Однако Весы очень быстро привыкают к людям, а разлука для них является тяжелым событием.

Эмоциональные и чувствительные Раки никогда не мешают личному пространству окружающих. Несмотря на это, они всегда заботятся и любят ближних. Отмечается, что представители этого знака зодиака всегда понимают, когда лучше промолчать, а когда — высказать свое мнение, передает издание Lisa.ru.

Рыбы топят других в своей любви. Хотя это иногда и пугает окружающих, Рыбы все равно любят дарить заботу больше, чем получать ее. Совет партнеру и друзьям Рыб: радовать их бескорыстным проявлениям нежности.