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Топ-3 знаков зодиака, которыми все пользуются

8 ноября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи выделили три знака зодиака, которые больше остальных любят заботиться о других.

Топ-3 знаков зодиака, которыми все пользуются

Кроме этого, они обожают, когда к ним проявляют нежность.

Весы

Весы открывают этот топ. Представители этого знака зодиака могут найти общий язык со всеми. Также они обладают способностью улавливать настроение тех, кто находится рядом с ними. Однако Весы очень быстро привыкают к людям, а разлука для них является тяжелым событием.

Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки никогда не мешают личному пространству окружающих. Несмотря на это, они всегда заботятся и любят ближних. Отмечается, что представители этого знака зодиака всегда понимают, когда лучше промолчать, а когда — высказать свое мнение, передает издание Lisa.ru.

Рыбы

Рыбы топят других в своей любви. Хотя это иногда и пугает окружающих, Рыбы все равно любят дарить заботу больше, чем получать ее. Совет партнеру и друзьям Рыб: радовать их бескорыстным проявлениям нежности.

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