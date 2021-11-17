Четыре знака зодиака с непоколебимой силой духа

Индийский астролог Манав Джайтли перечислил четыре знака зодиака, которые отличаются сильным духом.

Фото: Кадр из фильма "Тоня против всех"

Представители этих знаков смогут пережить любые невзгоды.

Астролог отметил, что свирепость, энергичность и склонность к манипуляциям присущи Скорпионам. Они встречают свои проблемы лицом к лицу. Именно это и поможет им справиться с трудностями.

Представители знака Овен отличаются импульсивностью, но, поскольку она сочетается с прагматичностью, это дает этим людям определенную гибкость.

Львы сочетают любовь к власти и славе с честностью, справедливостью и добротой к окружающим. Они всегда стоят на своем, когда сталкиваются с ложью. Это качество делает их сильными личностями.

Внутренняя сила Стрельцов помогает им не сдаваться без боя. Их эмоциональные запасы безграничны и они готовы перенести любые жизненные невзгоды, передает издание «Невские новости».