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Четыре знака зодиака с непоколебимой силой духа

17 ноября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Индийский астролог Манав Джайтли перечислил четыре знака зодиака, которые отличаются сильным духом.

Четыре знака зодиака с непоколебимой силой духа
Фото: Кадр из фильма "Тоня против всех"

Представители этих знаков смогут пережить любые невзгоды.

Скорпион

Астролог отметил, что свирепость, энергичность и склонность к манипуляциям присущи Скорпионам. Они встречают свои проблемы лицом к лицу. Именно это и поможет им справиться с трудностями.

Овен

Представители знака Овен отличаются импульсивностью, но, поскольку она сочетается с прагматичностью, это дает этим людям определенную гибкость.

Лев

Львы сочетают любовь к власти и славе с честностью, справедливостью и добротой к окружающим. Они всегда стоят на своем, когда сталкиваются с ложью. Это качество делает их сильными личностями.

Стрелец

Внутренняя сила Стрельцов помогает им не сдаваться без боя. Их эмоциональные запасы безграничны и они готовы перенести любые жизненные невзгоды, передает издание «Невские новости».

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