Напрягаться или отдыхать — финансовый гороскоп на 27 ноября

Сегодня у нас будет трудный выбор, ведь выдастся хорошее время для работы.

Овен

У Овнов этот день складывается напряженно для взаимоотношений с начальством и карьерного продвижения. Если у вас в семье проблемы, то они не должны никак отразиться на вашей работе. Берегите свою деловую репутацию. Вторая половина дня благоприятна для финансовых операций. Вы сможете работать на опережение, на перспективу. Это как раз то время, когда вы сможете проявить свои лучшие деловые качества.

Телец

Тельцам в этот день может поступать много самой разнообразной информации, среди которой могут попадаться ложные сведения. Поэтому не торопитесь принимать важные решения, пока не убедитесь в достоверности полученных данных. Удачно складываются дела у работников сферы услуг, у вас будет много клиентов и выгодных заказов. Многие из вас почувствуют в себе прилив оптимизма и творческой активности.

Близнецы

У Близнецов сегодня может возникнуть дефицит денег для обеспечения текущих потребностей. Единственное адекватное решение – переход на более экономный режим и ускорение темпа работы с тем, чтобы повысить уровень доходов. Старайтесь выполнять работу предельно качественно, чтобы не пришлось ничего переделывать. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне.

Рак

У Раков в этот день могут усилиться разногласия с деловыми партнерами. Если противоречия носят принципиальный характер, то попытайтесь пересмотреть параметры сотрудничества, подойти к ним с новых позиций. Хорошо проходят рекламные мероприятия и учебный процесс. Бизнесменам звезды советуют поощрять в себе дух соперничества и конкурентной борьбы.

Лев

Львам в этот день рекомендуется браться за те дела, которые вполне реально сегодня же довести до полного завершения. Между тем постарайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры, сплетни и интриги. Не исключено, что ваши тайные недоброжелатели могут попытаться повредить вашей деловой репутации. Звезды не советуют заниматься секретной неофициальной деятельностью. Сказанное особенно относится к работникам гостиниц и клубов.

Дева

Девы преуспеют в деятельности, связанной с развитием и укреплением деловых связей. Вам не составит труда провести встречу и договориться о сотрудничестве с интересующими людьми. Старайтесь достучаться до людей с помощью доводов разума и точных формулировок при изложении своей позиции. Чем больше от вас будет исходить личных инициатив, тем лучше будут идти дела.

Весы

Весам в этот день не рекомендуется предпринимать усилия для карьерного продвижения. Вышестоящее начальство сейчас не склонно способствовать вашему продвижению в карьере, поэтому лучше сосредоточиться на текущих делах и решении финансовых вопросов. Неблагоприятно складываются дела, связанные с инвестициями в бизнес. У строителей могут быть сбои в работе.

Скорпион

Скорпионы в этот день способны к точному и взвешенному поведению, направленному на реализацию своих инициатив. Очень важно принимать решения самостоятельно. Возрастает значимость поступающей информации и её аналитического осмысления. Можно сосредоточиться на самостоятельном обучении. Конкурентная борьба может стимулировать вас к повышению качества в работе.

Стрелец

У Стрельцов могут возникнуть некоторые финансовые затруднения. Возможно, вы не сможете сразу найти нужную сумму денег для оплаты счетов или выплаты по кредитам. Между тем, вам поможет дополнительная подработка. Особенно это касается выполнения частных заказов. Сегодня вы будете способны на техническое творчество, изобретательство и рационализаторство.

Козерог

У Козерогов могут усилиться противоречия с деловыми партнерами. При невозможности лично убедить партнера в правоте, попробуйте прибегнуть к посредническим услугам человека, который поддерживает доброжелательные отношения с вами и партнером. Также это хорошее время для составления планов. Можете рассчитывать на поддержку со стороны близких родственников и членов семьи.

Водолей

У Водолеев в трудовом коллективе может ухудшиться психологический климат. Не исключены интриги, сплетни, споры относительно того, кому делать ту или иную работу. Ситуацию может исправить вышестоящее руководство, которое может вмешаться и наведет порядок в коллективе. Работающим в плотном контакте с деловым партнером рекомендуется делегировать ему часть своих полномочий.

Рыбы

У Рыб удачный день для проведения рекламных мероприятий, контактов с иностранцами и служебных командировок. Возможно, перед вами будут поставлены сложные задачи, с которыми вы прекрасно справитесь. Благодаря усилению интеллектуальных способностей успешно пойдет учеба. Препятствия в работе сегодня будут стимулировать вашу творческую активность и способствовать поиску более эффективных методов работы.