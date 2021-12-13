Какое ваше тотемное животное по индийскому гороскопу
Среди индейских племен с давних пор существовало поверье, что у каждого человека есть свой зверь-покровитель.
Астрологи рассказали, под защитой какого животного находятся люди, согласно индейскому гороскопу.
Выдра
20 января — 18 февраля
Выдра отличается острым умом и высоким интеллектом. Благодаря своей интуиции она принимает быстрые и правильные решения. В негативных ситуациях Выдра становится необязательной, замкнутой и даже может оскорбить.
Волк
19 февраля — 20 марта
Волк — благородный хищник. Он хорошо понимает эмоции и страсти людей. Он умеет дарить любовь, но при этом остается независимым. В негативном окружении жесток и мстителен.
Ястреб
21 марта — 19 апреля
Ястреб целеустремленный и уверенный в себе. Неблагоприятная среда сделает его горделивым.
Бобр
20 апреля — 20 мая
Бобры обладают упорным нравом и сообразительностью. В патовых ситуациях он становится нервным, трусливым и высокомерными.
Олень
21 мая — 20 июня
Олени очень энергичны и обладают хорошим чувством юмора. В негативной ипостаси Олень становится эгоистичным и капризным.
Дятел
21 июня — 21 июля
Дятлы невероятно эмпатичные. Они умеют слушать и поддерживать в нужный момент. Негатив превращает его в ревнивца.
Лосось
22 июля — 22 августа
Энергичны, целеустремленны и уверены в себе. В негативном окружении Лосось груб и нетерпим.
Медведь
23 августа — 21 сентября
Медведи невероятно спокойные и рассудительные. Негативное окружение сделает его замкнутым и ленивым.
Ворон
22 сентября — 22 октября
Ворон обладает притягательной энергетикой. Негативная среда превращает Ворона в мстительный и нетерпимый знак.
Змея
23 октября — 22 ноября
Змеи обладают невероятной чувствительностью к окружающим людям. Негативная среда делает Змею унылой и жестокой.
Сова
23 ноября — 21 декабря
У Сов легкий характер, который позволяет им быть прекрасными и интересными собеседниками. У них всегда много друзей. В негативном свете они обидчивы, резки и агрессивны.
Гусь
22 декабря — 19 января
Сильный характер и лидерские качества отличают Гусей. Они могут достичь высот в спорте, а в семейной жизни или с друзьями заботливы и предприимчивы. В плохой обстановке Гусь склонен к пагубным привычкам и нервозности, передает Пятый канал.