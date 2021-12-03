Не берем в руки чужие деньги — финансовый гороскоп на 4 декабря

Сегодня стоит держаться от чужих денег подальше.

Овен

В первой половине дня Овны могут столкнуться с трудностями во взаимоотношениях с коллегами в трудовом коллективе. Если у вас давно уже накапливалось недовольство с партнерами по работе, то сегодня это напряжение может перейти в открытый конфликт. Старайтесь самостоятельно справляться с работой, не обращаясь за помощью и советом. Вторая половина дня складывается благоприятно для неофициальной деятельности, тайных переговоров.

Телец

Тельцам в утренние часы не рекомендуется заниматься финансовыми операциями, делать банковские переводы, оформлять кредиты и ссуды. Чем меньше будет ваша ответственность за распоряжение чужими деньгами, тем лучше. Вторая половина дня благоприятствует учебе и поездкам. Причем, не имеет значения, обучаетесь ли вы в вузе или проходите курс обучения самостоятельно по учебникам или обучающим видео.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня не рекомендуется вести переговоры и подписывать важные документы о сотрудничестве. Особенно это относится к теме сделок с недвижимостью, оформления аренды. Вторая половина дня благоприятна для кадровых перестановок. У вас складываются прекрасные отношения как с коллегами и подчиненными, так и с вышестоящим начальством.

Рак

Утренние часы могут сложиться напряженно для Раков, работающих с документами в офисе. Возможно, вас будут отвлекать от выполнения обязанностей, а также могут возникать нервные эмоциональные ситуации, мешающие нормальной работе. Вторая половина дня благоприятна для работы с клиентами. Также это хорошее время для неофициальной подработки, получения льготных выплат и дивидендов.

Лев

Первая половина дня складывается для Львов весьма нестабильно. Особенно это относится к тем, чья работа связана с финансовыми рисками, типа оптовых закупок товара или игры на валютной бирже. Вторая половина дня связана с улучшением отношений в трудовом коллективе и с успешной работой, направленной на достижение поставленной цели. Повышаются ваши шансы на карьерное продвижение.

Дева

Девам лучше не планировать на первую половину дня дела, которые остались незавершенными. При попытке что-то доделать и завершить вы можете столкнуться с непредвиденными препятствиями. Вторая половина дня благоприятствует проведению рекламных акций, сдаче экзаменов по переаттестации или защите диссертации на получение научного звания.

Весы

Весам в первой половине дня может поступить информация негативного свойства. Звезды не советуют безоговорочно доверять этой информации и руководствоваться ею в своих действиях. Вторая половина дня благоприятствует гармоничному сотрудничеству с коллегами в трудовом коллективе. Вам удастся раскрыть и проявить свои лучшие профессиональные качества: обязательность, трудолюбие, исполнительность и тактичность

Скорпион

Основной задачей Скорпионов в первой половине дня является сохранение тех материальных и финансовых ресурсов, которыми они располагают на данный момент. В связи с этим рекомендуется воздерживаться от инвестиций. Вторая половина дня благоприятна для проведения деловых встреч, расширения и укрепления деловых контактов. Преуспевают работники торговли, транспорта, средств связи и коммуникаций, а также те, кто работает с компьютерной техникой.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется держаться подальше от начальства и не выходить с ним на контакт без крайней производственной необходимости. В противном случае вы рискуете получить взыскание. Если вы работаете с техникой, пусть даже и с офисной, то не забывайте о правилах техники безопасности. Вторая половина дня благоприятна для роста доходов за счет успешного завершения работ.

Козерог

Козерогам звезды советуют в утренние часы воздерживаться от неофициальной трудовой деятельности. Нарушения служебных инструкций могут повлечь дисциплинарные взыскания. Бизнесменов может ожидать много нестыковок в ходе делового взаимодействия, когда не все обещания будут исполняться. Вторая половина дня благоприятна для личных инициатив, направленных на расширение деловых связей.

Водолей

В первой половине дня Водолеям рекомендуется воздерживаться от любой деятельности, связанной с риском финансовых потерь или технических сбоев. В это время могут произойти любые неожиданности. Не стоит проявлять инициативу там, где вас об этом никто не просит. Вторая половина дня благоприятна для получения доходов от выполнения частных заказов.

Рыбы

У Рыб сегодняшний день может быть связан с усилением интенсивности информационного обмена и контактов. В первой половине дня рекомендуется воздерживаться от подписания важных документов. Также это непростое время для индивидуального обслуживания клиентов. Вторая половина дня складывается удачно для научных исследований, планирования и участия в собраниях.