Босс может взбеситься — финансовый гороскоп на 9 декабря

Сегодня стоит меньше попадаться на глаза боссу, это может испортить вашу карьеру.

Овен

У Овнов удачный день для укрепления своего финансового положения и капиталовложений в недвижимость. Можно заключать сделки по купле-продаже и аренде недвижимости. Вместе с тем у вас могут возникнуть сложности с профессиональным обучением. Учащиеся столкнутся с нестабильностью в учебном процессе и мало что смогут усвоить из учебного материала. Также при профессиональной деятельности вам может не хватить знаний.

Телец

Тельцам звезды советуют активнее взаимодействовать с деловыми партнерами. Возможно, вам удастся познакомиться с влиятельным человеком и тем самым укрепить свои позиции. Удачно проходит торгово-закупочная деятельность, переговоры и поездки. В конце дня может быть заминка с поступлением денег на ваш счет. Также вам могут предложить выполнить работу с большими трудозатратами и неадекватно низкой оплатой за проделанный труд.

Близнецы

У Близнецов один из лучших дней с точки зрения выполнения текущей работы и роста производительности труда. Отношения с начальством и коллегами складываются успешно. Это хороший день для дистанционной работы или выполнения заказов в качестве неофициальной подработки. Вместе с тем во второй половине дня рекомендуется воздержаться от переговоров и подписания документов о сотрудничестве.

Рак

У Раков в этот день усиливается творческий потенциал, что позволит успешно справляться с новыми задачами. Рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах, рекламных мероприятиях и конкурентных видах деятельности. В конце дня могут возникнуть сложности в текущих делах. При любой деятельности старайтесь прислушиваться к своей интуиции – внутренний голос предупредит вас о том, чего не следует делать.

Лев

У Львов в этот день складываются комфортные условия для труда на рабочем месте. Успешно идут дела у офисных служащих, работников гостиниц, магазинов, агентств по сделкам с недвижимостью. Однако звезды советуют вам не браться за новые дела, в которых у вас мало опыта и где требуется принимать решения в нестандартных непривычных ситуациях. В конце дня воздержитесь от заключения сделок на оптовую закупку товара.

Дева

У Дев сегодня благоприятное время для развития и укрепления деловых связей. Вам не составит труда договориться о сотрудничестве с интересующим вас человеком. Любые информационные вопросы решаются быстро. Хорошее время для учебы и служебных командировок. Однако в конце дня вы можете столкнуться с нарушениями в договорных отношениях. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания юридически обязывающих документов.

Весы

У Весов один из лучших дней для трудоустройства. Если вы заняты поисками новой работы, то сегодня вам может попасться именно тот вариант, о котором вы мечтали, с достаточно высоким статусом и стабильным доходов. Постарайтесь подписать трудовой договор в течение первой половины дня. Во второй половине дня старайтесь не допускать нарушений действующих договоренностей, соблюдать сроки выполнения тех или иных работ.

Скорпион

Скорпионам в этот день удастся повысить уровень своих профессиональных познаний. Возможно, вы познакомитесь с опытным специалистом в вашей профессии и в ходе обмена мнений сможете узнать много нового и интересного. В конце дня не торопитесь расходовать деньги на сомнительные цели. Оптовая закупка товара с целью перепродажи может не оправдать ваших ожиданий.

Стрелец

Финансовые возможности Стрельцов в этот день могут существенно вырасти. Возможно, вам откроют доступ к кредитным ресурсам на выгодных условиях. Можно брать и давать деньги взаймы. В конце дня лучше воздержаться от инициатив, поскольку ваши намерения могут оказаться без должной поддержки. Старайтесь не делать то, о чем вас никто не просит. Ибо личная инициатива в этот день может оказаться наказуемой.

Козерог

У Козерогов могут произойти положительные подвижки в деле укрепления и развития партнерского сотрудничества. Если вы работаете в партнерском бизнесе, без жесткой вертикальной структуры, то хорошо заниматься согласованием планов и вести многосторонние переговоры. Во второй половине недели не лучшее время для работы с документами, отчетами, а также для служебных командировок.

Водолей

У Водолеев в этот день складывается прекрасное деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Независимо от занимаемой вами должности вы можете быть уверены в слаженной работе своего коллектива. Старайтесь делать ту работу, которую вы хорошо знаете. Не увлекайтесь всевозможными экспериментами и усовершенствованиями.

Рыбы

Рыбам, обучающимся в вузе или колледже, удастся добиться положительных сдвигов в понимании сложного учебного материала. Используйте это время для повышения квалификации. Также это хорошее время для творческих и конкурентных видов деятельности. Однако в конце рабочего дня могут возникнуть трения в отношениях с начальством. Старайтесь не отлучаться надолго со своего рабочего места.