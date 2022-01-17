Три знака зодиака, которые постоянно разбивают сердца

В некоторых людей лучше вообще не влюбляться, особенно, если вы не хотите остаться с разбитым сердцем.

Астрологи уверены, что умение сострадать и проявлять чуткость в отношениях — способности, зависящие исключительно от знака зодиака.

Астрологи уверены, что чаще всего чужие сердца разбивают представители трех созвездий.

1 Лев

Львы эгоистичны и самолюбивы, обожают внимание и ради достижения целей и славы готовы идти по головам. Представители этого знака Зодиака любят, когда за ними бегают, добиваясь их внимания, им нравятся ухаживания и забота. Однако сами проявлять подобное отношение к партнеру они не привыкли, потому что знают, что нынешние отношения — это лишь промежуточный этап. Львы влюбляют в себя человека, а «наигравшись» с ним, уходят, оставляя бывшего партнера с разбитым сердцем. При этом их совсем не мучают угрызения совести, а даже наоборот — восполняет гордость.

2 Стрелец

Для романтичных Стрельцов превыше всего их свобода и независимость. Именно поэтому долгие, серьезные отношения — не для них. Представители этого знака Зодиака стараются не привязываться к своим вторым половинкам, чтобы потом не грустить из-за расставания. Однако этого нельзя сказать об их партнерах, которые даже не подозревают о том, что для Стрельцов быть в отношениях все равно что сидеть в клетке.

3 Водолей

Водолеи также очень сильно ценят свою свободу. Они любят одиночество и шумным компаниям предпочитают уединенность и спокойствие. Представители этого знака Зодиака тщательно оберегают свое личное пространство и ради этого даже жертвуют общением с близкими людьми. Поэтому неудивительно, что и отношения у Водолеев длятся недолго. Собственное «я» для них гораздо важнее построения семьи и рождения детей.